Тигран Саргсян надеется, что в ближайшее время будет заключено соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири встретился с председателем коллегии Евразийской экономической Комиссии Тиграном Саргсяном, который находится в Тегеране для участия в церемонии инаугурации президента ИРИ Хасана Роухани. Информацию передает ИРНА.

«Новые и односторонние санкции США против Ирана и России являются необоснованными и осуждаются, и в таких условиях использование потенциала Евразии может способствовать решению проблем, стоящих перед такими странами, как Иран и Россия», – сказал Эсхак Джахангири

Саргсян в свою очередь выразил надежду, что в ближайшее время будет заключено соглашение стран ЕврАзЭС о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном.

На заседании Евразийского межправительственного совета в марте текущего года в Бишкеке страны-члены ЕАЭС утвердили распоряжение об организации работы по подготовке временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Фото – ИРНА