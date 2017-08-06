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12:10 | Август 6 2017

Иран призывает Европейский Союз защищать историческое ядерное соглашение от Трампа

Иран призывает Европейский Союз защищать историческое ядерное соглашение от Трампа

Deutsche Welle. Иранские власти считают, что президент США Дональд Трамп пытается воспрепятствовать реализации соглашения по ядерной программе и возложить ответственность за это на Тегеран. “Это то, к чему стремится Трамп, и Евросоюз должен быть очень внимателен в этом отношении”, – заявил в субботу, 5 августа, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини в Тегеране.

“Все стороны долго и упорно работали над этими договоренностями, поэтому надо сделать все возможное, чтобы их защитить”, – отметил иранский президент Хасан Роухани. В Тегеране недовольны, в частности, санкциями Вашингтона, введенными в связи с иранской программой испытания баллистических ракет.

В свою очередь, Могерини заверила Иран в “непоколебимой приверженности” ЕС ядерному соглашению и напомнила об “исторической значимости, масштабности и важности этой сделки для региональной и глобальной стабильности”. “Необходима полная и эффективная имплементация соглашения всеми сторонами на протяжении всего (оговоренного. – Ред.) периода”, – приведены слова Федерики Могерини в пресс-релизе европейского внешнеполитического ведомства.

Историческое соглашение

В июле 2015 года Иран и “шестерка” международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) достигли в Вене исторического соглашения в переговорах по урегулированию иранского ядерного спора. Согласно договоренностям, Иран в обмен на снятие с него экономических санкций должен ввести существенные ограничения на свою ядерную программу сроком как минимум десять лет.

В январе с Ирана были сняты торговые и финансовые санкции Запада, введенные ранее из-за иранской ядерной программы. В том же месяце США ввели новые штрафные меры против отдельных лиц и организаций, связанных с иранской программой по разработке баллистических ракет. 2 августа Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи через несколько дней после запуска Тегераном ракеты-носителя для вывода спутника в космос.

Фото – Deutsche Welle

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Рубрики: Европа, Международные

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