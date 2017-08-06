Иран призывает Европейский Союз защищать историческое ядерное соглашение от Трампа

Deutsche Welle. Иранские власти считают, что президент США Дональд Трамп пытается воспрепятствовать реализации соглашения по ядерной программе и возложить ответственность за это на Тегеран. “Это то, к чему стремится Трамп, и Евросоюз должен быть очень внимателен в этом отношении”, – заявил в субботу, 5 августа, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини в Тегеране.

“Все стороны долго и упорно работали над этими договоренностями, поэтому надо сделать все возможное, чтобы их защитить”, – отметил иранский президент Хасан Роухани. В Тегеране недовольны, в частности, санкциями Вашингтона, введенными в связи с иранской программой испытания баллистических ракет.

В свою очередь, Могерини заверила Иран в “непоколебимой приверженности” ЕС ядерному соглашению и напомнила об “исторической значимости, масштабности и важности этой сделки для региональной и глобальной стабильности”. “Необходима полная и эффективная имплементация соглашения всеми сторонами на протяжении всего (оговоренного. – Ред.) периода”, – приведены слова Федерики Могерини в пресс-релизе европейского внешнеполитического ведомства.

Историческое соглашение

В июле 2015 года Иран и “шестерка” международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) достигли в Вене исторического соглашения в переговорах по урегулированию иранского ядерного спора. Согласно договоренностям, Иран в обмен на снятие с него экономических санкций должен ввести существенные ограничения на свою ядерную программу сроком как минимум десять лет.

В январе с Ирана были сняты торговые и финансовые санкции Запада, введенные ранее из-за иранской ядерной программы. В том же месяце США ввели новые штрафные меры против отдельных лиц и организаций, связанных с иранской программой по разработке баллистических ракет. 2 августа Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи через несколько дней после запуска Тегераном ракеты-носителя для вывода спутника в космос.

Фото – Deutsche Welle