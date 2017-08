Иран призывает Европейский Союз защищать историческое ядерное соглашение от Трампа

Deutsche Welle. Иранские власти считают, что президент США Дональд Трамп пытается воспрепятствовать реализации соглашения по ядерной программе и возложить ответственность за это на Тегеран. “Это то, к чему стремится Трамп, и Евросоюз должен быть очень внимателен в этом отношении”, – заявил в субботу, 5 августа, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на встрече с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини в Тегеране.

.@FedericaMog meets with @HassanRouhani and Foreign Minister @JZarif in Tehran ahead of the President's inauguration #EU #Iran pic.twitter.com/mhBnuB3Z2m

— EU External Action (@eu_eeas) August 5, 2017