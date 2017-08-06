Сборная Армении убедительно победила шведов в отборочном матче Чемпионата мира по баскетболу: видео

В отборочном матче Чемпионата мира по баскетболу сборная Армении в Ереване убедительно победила сборную Швеции со счетом 82:69. В начале матча шведы уверенно вели в счете, но армянской команде удалось переломить ход матча и одержать волевую победу. Самым результативным в нашей команде оказался разыгрывающий Райан Ботрайт.

Это был матч второго тура в группе А. Напомним, в первом туре наша команда победила сборную Словакии, a шведы победили фаворита группы – сборную Боснии-Герцеговины.

Матч Армения-Швеция транслировался в прямом эфире на канале FIBA в YouTube-е.

Подробности – в видеоматериале: