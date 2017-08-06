Две потери Азербайджана, о чем замалчивали в Баку

Изданию Razm.info стало известно о двух скрытых потерях в рядах ВС Азербайджана. Один военнослужащий погиб во время боев в апреле 2016 года. Смерть второго, вероятно, произошла в небоевых условиях.

Участник апрельские боев, спецназовец Эхлиет Мехдиев рассказал азербайджанскому сайту «Фемида», что другой азербайджанский военнослужащий спецназа Шахриар Эйвазов (Şəhriyar Eyvazov) погиб во время обстрела армянской артиллерии.

До этого никакой информации в открытых источниках о погибшем с такой фамилией и именем не было.

Второй случай смерти также зафиксирован в 2016 году. Азербайджанские пользователи социальный сетей сообщили о смерти военнослужащего ВС Азербайджана Сабирли Адиля Тегран оглу (Sabirli Adil Tehran oğlu).

Сообщается, что Сабирли принимал участие в апрельских боях 2016 года, 6 мая получил повышение звания, но 7 мая он скончался при невыясненных обстоятельствах. Его знакомые упоминали в соцсетях, что Адиль «умер не от армянской пули, его убили свои».

По обновленным данным известно о 154 потерях ВС Азербайджана в 2016 году.