«Две красавицы-девушки, случайно постучавшие в нашу дверь, изменили нашу жизнь»: видео, фоторяд

Как мы уже сообщали, вчера во время вручения дипломов магистра выпускникам государственного университета Ширака, со стороны сотрудников университета, студентов и фонда «Гюмри без домиков» были вручены ключи от дома семье Хачатрян, не имевшей крова. Семья состоит из пяти членов, и они жили в домике в течение 20 лет. В семье Хачатрянов три дочери, две из которых учатся в Гюмрийском государственном университете.

Вчера ключи от дома, семье, не имевшей крова, были вручены в присутствии председателя Совета попечителей Фонда «Гюмри без домиков», епископа Микаела Аджапахяна, других членов совета, представителей областной администрации и городской мэрии.

Дом, кстати, находится в самом центре города Гюмри. Как в беседе с нами отметил исполнительный директор фонда «Гюмри без домиков» Гариб Арутюнян, с инициативой подарить социальное жилье еще одной бездомной семье выступили профессорско-преподавательский состав и студенты-выпускники Гюмрийского государственного университета. Они передали в фонд 3 миллиона 250 тысяч драмов, попросив приобрести жилье для такой семьи, которая имеет студентов в их университете. Часть суммы предоставил фонд «Гюмри без домиков».

Хозяйка дома, Гоар Хачатрян, рассказала, что это стало для них сюрпризом. Как-то две студентки Государственного университета Ширака случайно посетили их домик, сфотографировали его изнутри и снаружи, а через некоторое время объявили, что они больше не будут жить в домике, у них теперь есть жилье. «Две красавицы-девушки просто выполняли свою работу, но они принесли нам надежду, надежду на квартиру. После их ухода, мы поняли, что чудеса случаются», – сказал домохозяйка.