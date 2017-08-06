США дадут Украине летальное оружие «при определенных условиях»: Герберт Макмастер

Информация о готовности Белого дома предоставить Украине летальное оружие при определенных условиях обрела официальное подтверждение — об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что на территории Украины также могут быть размещены американские военные резервы. Об этом передает Газета.Ру.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос о поставках Украине летального вооружения возник, поскольку для Белого дома важно повысить обороноспособность Киева.

«В интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения вторжения на ее территорию. Для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву», — цитирует военного MSNBC.

Он также назвал Москву ответственной за кризис на юго-востоке Украины.

«Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации», — заявил генерал.

Днем ранее Пентагон отправил в Белый дом официально оформленную рекомендацию предоставить вооруженным силам Украины переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin примерно на $50 млн. Об этом сообщал NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.

По информации издания, сейчас власти США решают вопросы с тем, поставлять ли им данное оружие напрямую или через посредников, а также рассчитывают, смогут ли они обучать украинских военных обращению с Javelin.

«Это правильный ход, и я вижу, что к этой инициативе приложил руку министр обороны Джеймс Мэттис», — поделился своим мнением бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он добавил, что данное вооружение способно сдерживать наступление на позиции ВСУ в Донбассе.

«Это очень логичный и разумный шаг, который увеличит возможности сдерживания — он заставит российских агрессоров несколько раз подумать, прежде чем использования системы своего наступательного вооружения», — считает бывший военный.

После появления этой новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что США спекулируют данным инфоповодом, чтобы извлечь максимальную выгоду из конфликта в Донбассе, сообщает RT.

«Они делают все исключительно в интересах своего государства, даже если это наступает на интересы других стран. Это обычная попытка продажи соответствующего вооружения под надуманным предлогом борьбы против внешней агрессии», — считает депутат.

По словам парламентария, поставки ракетных комплексов на Украину будут сопровождаться приездом американских военных инструкторов.

«США всегда направляют инструкторов, чтобы обучить пользоваться оружием. Причем это бывает за счет той страны, которая приобретает вооружение», — пояснил Шерин.

При этом депутат пояснил, что «киевскому режиму в нападках на Россию это не поможет».

24 июля специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер посетил зону вооруженного конфликта в Донбассе. «Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», — заявил он в ходе визита.

В июне этого года председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри сообщил, что законопроект о выделении средств министерства обороны на следующий финансовый год будет содержать и пункт об оказании военной помощи Киеву.

Неделей ранее президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Вашингтоне, в ходе которых обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины.

Более того — в тот же день спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что в случае подписания с США соглашения по вопросам безопасности на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.

Он также указал, что практика подобных соглашений давно используется в США — такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Парубий подчеркнул, что подписание соглашения дает приоритетное право на получение оборонительного летального оружия.

В мае 2017 года в США был одобрен проект федерального бюджета, который позволяет Пентагону предоставить Киеву помощь в размере $150 млн, «включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике».

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