В Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира открылась выставка «Армянские иконы Украины»

3 августа в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира состоялась презентация выставки «Армянские иконы Украины».

В экспозиции представлены репродукции более двух десятков легендарных икон из разных армянских соборов Украины. Почитаемые, коронованные иконы, о которых веками слагались легенды, писались научные работы, сегодня продемонстрированы в Житомире.

Как сообщил AnalitikaUA.net, исполнительный директор Житомирской Армянской Общины «Эребуни» Ваге Петросян, выставка вызвала большой интерес, в открытии выставки приняли участие представители Житомирской облгосадминистрации, духовенства, армянской и польской общин, жители города.

Экспозиция является передвижной и ранее была презентована в Киеве. В Житомире инициаторами и организаторами выступили Союз армян Украины, Житомирская областная армянская община «Эребуни», а также настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора Отец Богдан.

Выставка будет действовать до 24 августа.

Как известно, за многие века армяне Украины оставили существенное материальное и духовное наследие. Союз армян Украины проводит активную работу в направлении популяризации национальных исторических ценностей. Как ранее отметил глава Союз армян Украины Вилен Шатворян, мы гордимся богатым культурным и историческим наследием армян Украины, и сделаем все возможное для сохранения и популяризации исторического, архитектурного и культурного наследия.