Михаил Саакашвили в Польше: смоленская катастрофа была местью Путина Качиньскому

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Смоленская катастрофа была местью Владимира Путина Леху Качиньскому. Об этом находящийся в Польше политик заявил в интервью телеканалу TVP Info, передает Радио Польша.

По мнению Саакашвили, 10 апреля 2010 года президент России отомстил президенту Польши за поддержку грузинской государственности и попытки повлиять на геополитическую ситуацию региона. «Я думаю, что россияне располагали техническими средствами, которые позволили уничтожить самолет. Они и раньше делали подобные вещи», – сказал экс-президент Грузии. Он добавил, что в аэропорту под Смоленском не было необходимых для приземления устройств.

«В списке врагов Путина Качиньский был на первом месте», – подчеркнул Саакашвили. «Они все это подготовили. Путин на это способен, это профессиональный убийца и такой человек, который никогда не остановится, если захочет кого-нибудь уничтожить», – добавил он.

Бывший глава Грузии добавил, что грузинский народ помнит о позиции Леха Качиньского во время конфликта 2008 года. По его словам, президент Польши стал для грузин героем.