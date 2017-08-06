Десять стран Европы объявили «красный» уровень опасности из-за аномальной жары

От аномальной жары уже погибли пять человек в Италии и в Румынии. Также «оранжевый» уровень опасности объявлен в Испании, Франции, Австрии, Германии, Македонии, Греции и Болгарии, где в отдельных регионах воздух прогрелся до 40 градусов. Во Франции температурный рекорд был побит в Монпелье, где температура поднялась до 42,7 градусов.

Фото – RFI