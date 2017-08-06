Тиллерсон и Лавров в Маниле обсудили реакцию Москвы на американские санкции

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что в ходе беседы обсуждались меры, принятые Москвой в ответ на введенные США санкции, а также ситуацию в Украине. Главы внешнеполитических ведомств двух стран встретились в воскресенье в столице Филиппин Маниле на полях конференции стран АСЕАН, передает Голос Америки.

Это первая встреча Тиллерсона и Лаврова после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы.

Лавров сообщил, что госсекретарь Тиллерсон задал ему вопрос относительно деталей недавних мер, принятых Россией в ответ на американские санкции. По словам Лаврова, он разъяснил, каким образом намерена действовать Москва, но не вдавался в детали.

Ранее Кремль заявил, что США должны сократить персонал своего посольства и консульств в России на 755 человек. Это вызвало замешательство, поскольку, по имеющимся оценкам, количество американцев, работающих в дипломатических миссиях в России, значительно меньше 755.

Россия также закрыла американскую дипломатическую резиденцию на окраине Москвы.

Лавров заявил, что встретился с Тиллерсоном, поскольку альтернативы диалогу нет.

Лавров также сообщил, что спецпредставитель президента Дональда Трампа по Украине Курт Волкер вскоре впервые посетит Москву. По словам главы российского МИДа, эту информацию подтвердил Тиллерсон в ходе встречи.

Лавров отметил, что Волкер встретится со спецпредставителем России по Украине Владиславом Сурковым.

Администрация Трампа назначила Волкера на эту должность в июле. В этом же месяце он совершил первую поездку на восток Украины.

Лавров также сообщил, что Тиллерсон согласился продолжать диалог между заместителем госсекретаря Томасом Шэнноном и заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым. Этот канал связи был создан для обсуждения «горячих» тем, но Россия приостановила контакты по этой линии после того, как США ужесточили санкции против РФ.

Американская сторона пока не выступила с комментариями по поводу встречи.

Фото – Голос Америки