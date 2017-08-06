Армения заменяет Россию на НАТО: российский аналитик – видео

Политолог Сергей Строкань пришел к выводу о том, что Армения сближается с НАТО. В частности, аналитик пришел к такому выводу, основываясь на факте участия Армении в учениях Альянса в Грузии.

При этом, в факте неучастия Азербайджана российский политолог усмотрел «зрелость политики».

В отличие от принявших участие в учениях Украины и Грузии, которые стремятся вступить в НАТО, аналитик был удивлен участием Армении, которая является членом ОДКБ и считается оплотом России на Южном Кавказе. Строкань считает, что эти учения представляют собой больше шоу, и имеют целью продемонстрировать именно то, что у бывших советских республик есть старший брат – США.

Говоря об участии Армении, аналитик считает, что это носило скорее символический характер, так как официальный Ереван был представлен только группой военных врачей. Тем не менее, он задается вопросом, почему Армения решила принять участие в этих военных учениях, кстати, впервые. Аналитик приходит к выводу, что этот шаг все же можно рассматривать как демарш против России, обусловленный растущим недовольством в обществе из-за продажи российского оружия Азербайджану.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН