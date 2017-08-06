Прогресс или отход к клерикализму?

Песнь пахаря

…Не выйти из долгов по гроб:

Сосед пошел судиться;

Задаром пел молебен поп, –

Проклясть теперь грозится.

Ов.Туманян

1887г.

После развала Советского Союза, постепенно, а примерно с 2000-х годов, более размашистыми темпами под эгидой властей Независимой Армении в государственной и общественной жизни повысилась и все еще продолжает повышаться роль Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Ежегодно в разных общинах Армении строятся все новые и новые роскошные церкви, в освящении которых участвует политическая элита Армении во главе с Сержем Саргсяном. Каждый армянский олигарх считает своим долгом в родной общине, где он угнетает своих односельчан, построить, по крайней мере, одну церковь. То же самое касается многих «благотворителей» из Диаспоры, которые строят церкви на родине предков, где ни они, ни их потомки жить не будут. Непременно должны выстроить церковь в своей родной деревне и достигшие успехов в России «хопанщики». Мне рассказали, что в одной из деревень Мартунинского региона разбогатевшие «хопанщики» построили аж три церкви. В годы независимости на церковное строительство были потрачены, вероятно, сотни миллионов долларов.

«Повсюду в мире храмы – Всевышнему тюрьма,

В них, якобы, живет он, под замком своих поборников,

Творец, бесспорно, всем и всюду шлет свою улыбку,

Но глянь-ка ты на помыслы и дела жалкого человека.

(построчный перевод)

Ов. Туманян, 25 августа, 1921

И неважно, что в тех же общинах школы, дома культуры, больницы (в маленьких общинах – медпункты, если они там имеются) находятся в полуразрушенном состоянии или не действуют.

По принятому в 2007 году Закону «Об отношениях между Республикой Армения и Святой Армянской Апостольской Церковью», ААЦ было предоставлено множество льгот. Перечислим некоторые из них. Согласно статье 8, ААЦ не только может основывать образовательные учреждения, но и составлять учебники для государственных общеобразовательных школ и переподготавливать учителей по предмету «История Армянской Церкви».

Неоднократно говорилось, что предмет по «Истории Армянской Церкви» на самом деле является религиозной пропагандой ААЦ и библейских догматов о сотворении мира. С прошлого года в младших классах преподается также предмет «Христианское воспитание». AAЦ вошла не только в школы, но и в детские сады, и детей учат быть покорными, как ягнята, молиться и креститься.

Согласно статье 9, Республика Армения по договору между Армянской Апостольской Святой Церковью и Правительством Республики Армения признает регистрацию браков Армянской Апостольской Церкви в Армении, «проведенные в соответствии с каноническими ритуалами Армянской Апостольской Церкви – браки и объявленные разводы».

Статья 10 о попечительской деятельности Армянской Апостольской Церкви позволяет ААЦ иметь постоянных представителей в больницах, детских домах, школах-интернатах, воинских частях, тюрьмах, в том числе следственных изоляторах.

Кстати воспитанники Геворгяновской духовной семинарии вне законов Армении и не призываются на службу в армию (вот она, концепция «Нация-Армия»). Вот уже сколько лет в воинских частях служители ААЦ осуществляют «духовное служение», получая от государства офицерскую зарплату.

По статье 11 о необлагаемых налогом доходах Армянской Апостольской Церкви, ААЦ имеет право организовать общественный сбор средств и получать пожертвования и дары, которые свободны от налогообложения. От налогов освобождено также производство и продажа предметов и аксессуаров ритуального назначения.

Платежи, как за бракосочетание, так и за другие ритуальные церемонии – крещение, панихиды, а теперь еще и обручение, празднование сороковин новорожденного и прочее, не облагаются налогом. От налогообложения освобождены производство свечей (приносить в церковь свечи извне строго запрещается), крестиков и других религиозных ювелирных изделий, продажа по невероятным ценам «освященного» коньяка (можно восхищаться предприимчивостью AAЦ). Также освобождаются от таможенных пошлин все виды импорта ААЦ, а также освобождены от налогов все имущество, церковные земли и строения ААЦ. Этот ряд можно продолжать. На этот раз мы имеем дело со структурой «по закону» действующей вне закона.

И в чем же причина такого заботливого отношения властей Армении к ААЦ, учитывая, что Серж Саргсян и подавляющее большинство элиты Армении происходят из комсомольско-коммунистической «номенклатуры»? Или может в советские времена они тайно посещали церковь, молились, крестились и зажигали свечу?

Я думаю, что, как говорят, «собака зарыта в ином месте».

В СССР официально действовала атеистическая идеология. На самом деле же это было клерикальным государством, провозгласившим атеизм государственной религией.

Что я имею в виду, говоря «религиозная идеология»? Любая религия имеет ответы на все вопросы. Если любое направление христианства, в том числе и ААЦ, на все вопросы с уверенностью отвечает по евангелиям (в такой-то главе Евангелия от Луки написано так, согласно письмам апостола Павла – это так), то идеологией СССР был Марксизм-Ленинизм (а также Энгельс, и какое-то время – Сталин), а «святыми» книгами – тома Маркса, Энгельса, Ленина. И ответы на все вопросы, будь это научные, бытовые, или другие, были утвердительными (на такой-то странице «Капитала» Маркса написано так, Ленин в своей статье «Материализм и эмпириокритицизм» сказал об этом так, и прочее). И в этом была причина, что СССР с его воинствующим атеизмом боролся против религий. Ведь люди на те же самые вопросы могли найти и другие «обоснованные» ответы.

Однако для авторитарных или имеющих подобную склонность властей распространение идеологии среди масс и важно, и трудно. Почему трудно? Потому что, если даже общество и боится власти, но не очень-то ненавидит их, то в любом случае относится к их словам с оговоркой. И вот, в СССР нашли решение этого вопроса – создали творческие союзы писателей, композиторов, художников, архитекторов, кинематографистов, театроведов, журналистов и так далее. Для союзов строились дома отдыха, их члены пользовались ими бесплатно, публиковались их произведения, они получали высокие гонорары, премии и ордена. И от них требовалось всего лишь восхвалять советский строй, коммунистическую партию и ее мудрого вождя. И в глазах народа выглядело по разному, когда Сталина восхваляли и угождали ему Берия или Микоян, и по другому – когда это делали талантливые писатели, любимые и уважаемые народом Максим Горький или Ованнес Шираз: «Тебе солнцем должна быть медаль Победы, ибо грудь твоя – небо…». И советский строй на самом деле легитимировался со стороны интеллигенции.

После развала СССР новые власти Армении заявили о своей верности демократии, верховенству закона и прочему… Однако в действительности они создали монархическую, авторитарную, коррумпированную систему. Однако, в отличие от КПСС, политическая элита Армении никакой идеологии, кроме ДЕНЕГ, не имеет. В свое время они были членами Компартии за тот же «кусок хлеба». Впоследствии те же люди и взявшие с них пример неокомсомольцы в какие только партийные блуждания не впадали: и АОД, и АРФД, И РПА, и ОЕК, и ППА и так далее.

Как же легитимировать эту систему, которая бесконечно противостоит то «выборам», то разного типа «Сасна Црер». И в такой неидеологической среде политическим силам Армении необходима помощь. Готовы предоставлять, и предоставляют власти те же самые услуги, конечно же, все еще существующие союзы. Вспомним их прошлогоднее коллективное письмо Жирайру Сефиляну. Но, с одной стороны, думаю, что они сегодня не пользуются прежним авторитетом, среди них сейчас нет талантливых авторов, и, самое главное, у государства нет столько денег, как в СССР, для их удовлетворения, а одних только орденов и премий недостаточно.

И вот, думаю, решение найдено – Армянская Апостольская Церковь. Состоялась взаимовыгодная сделка между властью и ААЦ.

«Посыл» Президента РА Католикосу Всех армян:

– Я предоставляю тебе льготы, монополии, освобождаю от налогов, таможенных пошлин, разрешаю войти в школы, воинские части, места лишения свободы. Взамен ты пропагандируешь покорность и послушание, любовь и уважение к власти.

И этот посыл получил свое оформление в законе «Об отношениях между Республикой Армения и Святой Армянской Апостольской Церковью».

Одно дело, когда о законности выборов говорит председатель ЦИК или председатель Конституционного суда, другое дело, когда сформированное на фальсификациях Национальное собрание благословляет и легитимирует Католикос Всех армян. И для всего этого не требуются финансовые расходы: ААЦ профинансируют те, кого власть подавляет и эксплуатирует.

Интересно то, что эту наживку проглотила и оппозиция Армении. Помните, совместную молитву в 2013 году Всеармянского «Зоравара» и Народоизбранного?..

И вот ААЦ возвращается, как закреплено в статье 18 Конституции РА, как фактор, выполняющий исключительную миссию в духовной жизни армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения национальной самобытности.

В конце концов, в чем заключалась исключительная роль ААЦ в жизни армянского народа? В верности любой власти – царю, шаху, султану, а на более низком уровне – хану, приставу, аге, амиру, сельскому старосте, барину. Что изменилось в независимой Армении XXI века? Только названия: президент, премьер-министр, губернатор марза, сельский староста, бизнесмены-министры, депутаты, генералы. Как и раньше, они эксплуатируют и угнетают народ, строят церкви, получают благословение духовенства, которое в свою очередь призывает народ к смирению, и с того же угнетенного народа взимает свою долю в виде ритуальной оплаты.

Интересно, описываются ли в преподаваемой «Истории Армянской церкви» те разрушения и резня в период распространения христианства? Написано ли, что католикос Петрос Гетадарц продал Армянское царство, о преследовании со стороны ААЦ всякого прогрессивного движения, например, в отношении Хоренаци, об осуществляемой на протяжении веков со стороны ААЦ инквизиции, с клеймением еретиков и перерезанием жил ног, последовательной нетерпимости к соотечественникам иных верований («сектантам», «раскольникам», кто не «апостольский, тот не армянин»). И не следствием ли этого стало то, что в свое время Раффи написал: «В газете «Мшак» могут писать как апостольские, так и католические, протестантские, мусульманские и православные армяне – это национальный орган, а не церковный. Это, конечно, разгневает многих, которые считают, что лучше, чтобы исчезло неисчислимое число нашего народа, чем сдвинулся с места хоть один кирпичик апостольской церкви» (Раффи «До каких пор», «Мшак», 1880), и что мы оттолкнули и оторвали от армянства тысячи наших соотечественников. Или же описаны только сказочные «чудеса», как тот же Петрос Гетадарц молитвой изменил направление реки? То есть, на этот раз мы имеем дело с воинствующим невежеством.

Несколько лет назад публицист Арцрун Пепанян опубликовал примечательный материал о том, как в XIX веке армянская молодежь Мадраса планировала осуществление идеи независимости Армении. ААЦ предает анафеме их программу. Обоснованные факты о противоречии между ААЦ и Армянской государственностью представляют историк Гамлет Давтян (Неизвестный нам Вардананк, Армянская апостольская церковь и ход нашей истории, изд. «Ноян тапан», Е., 2007, стр. 434; Исторические возможности Армении в VI-VIII веках, Ереван, изд. «Ноян Тапан», 2010, стр. 316), и специалист по памятникам Самвел Карапетян с его многочисленными трудами.

Одним из самых ярых последователей ААЦ был первый премьер-министр третьего президента Тигран Саргсян, который также имел и свою теорию конца государства. И возможно одними из таких первых шагов было то, что решением правительства, да еще и в неработающей стране, превратить понедельники, символические дни поминовения усопших, следующие за праздниками ААЦ, в нерабочие дни…

P.S. Если мы представим себе, что в Армении чудом происходит реальная смена власти, и новый глава страны, осознавая опасность клерикализма, пытается превратить Армению в подлинно светское государство, не будет ли уже поздно? Не удостоится ли он участи царя Папа?..

АВЕТИК ИШХАНЯН

Газета «Аравот»

01.08.2017г