Не помешает ли коррупция экспорту и экономическому росту Армении?

«Мы идем к, так сказать, углубленному сотрудничеству и подписанию соглашения. На данном этапе ведутся работы по юридической корректировке документа. На данном этапе мы не видим никаких препятствий для подписания этого документа», – сказал в беседе с Aravot.am заместитель министра экономического развития и инвестиций РА Ованнес Азизян (на фото), отвечая на вопрос по поводу подписания соглашения между ЕС и Арменией, намеченного на ноябрь текущего года.

На замечание, что в 2013 году Россия довольно жестко отреагировала на подписание Рамочного соглашения и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле между Арменией и ЕС, наш собеседник ответил: «Российская сторона несколько раз на очень высоком уровне заявляла, что они приветствуют подписание нового документа между Арменией и ЕС».

Кстати, когда в Европарламенте обсуждался новый проект нового соглашения, подписываемого между РА и ЕС, европейские депутаты выразили беспокойство по поводу партнерства с такой коррумпированной страной, как Армения.

Ованнес Азизян по этому поводу заметил, что коррупция является проблемой не только для Армении, борьба с ней ведется во всех странах. «Вопрос в том, что в нашем регионе уровень коррупции в целом высокий, учитывая различные существующие проблемы. В то же время, я думаю, во всех странах понимают, что коррупция является основным препятствующим фактором для развития, и все работают в этом направлении. С этой точки зрения, по моему мнению, серьезных препятствий в плане экспорта и экономического развития Армении нет», – сказал Ованнес Азизян.