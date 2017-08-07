Ванадзорцы пробуют различные методы зарабатывания денег: видео

В Ванадзоре часто можно встретить людей, которые пытаются пением в городских дворах собирать деньги и содержать свои семьи. Вот и накануне дедушка в одном из кварталов города зарабатывал себе на хлеб пением.

Он говорит, что у него под опекой двое несовершеннолетних внуков. И он пытается добыть немного денег на хлеб насущный хотя бы на один день: «Малыши еще маленькие, ходят в школу, и не могут зарабатывать, я их содержу. Молю Бога дать мне еще немного, хотя бы два года жизни, чтобы внуки чуток подросли, и только потом умереть».

Он говорит, что каждый квартал города в год посещает только один раз. Бывают дни, когда он зарабатывает чуть больше, бывает, что люди не обращают внимания и не дают денег. Но он не расстраивается. Продолжает радовать людей своими исполнениями.

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