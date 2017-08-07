Селфи депутатов-мужчин с Могерини вызвали скандал в Иране: фото

Иранских парламентариев критикуют за “странное” поведение во время визита в страну главного дипломата Евросоюза Федерики Могерини, передает ВВС.

Она прибыла в Иран на церемонию инаугурации президента Хассана Роухани, однако неожиданно сама оказалась в центре внимания в зале заседаний иранского парламента.

На журналистских снимках Могерини предстает в окружении множества мужчин-депутатов, которые сами с ней фотографируются.

Многие пользователи соцсетей обрушились на парламентариев с критикой, назвав их поведение унизительным.

Один из законодателей – Алиреза Салими – назвал поведение своих коллег “капитуляцией перед Западом” и сообщил, что соответствующий парламентский комитет, возможно, начнет расследование инцидента. Другие депутаты также заявили, что селфи с Могерини продемонстрировали неуважительное отношение к иранскому парламенту.

В отношении Тегерана Евросоюзом введен ряд санкций из-за ситуации с правами человека и ядерной программы.

Пока в иранском парламенте депутатов осуждают за подобострастие перед высокопоставленным западным политиком, пользователи соцсетей подошли к ситуации с юмором.

Автор одного из популярных твитов сравнил сцену в парламенте с кадром из фильма “Малена”, где несколько мужчин одновременно бросаются к героине Моники Беллуччи, чтобы зажечь ее сигарету.

В другом твите отражена та же аналогия – только с Белоснежкой и семью гномами.

Ахмад Мазани – один из депутатов, запечатленных в компании Могерини, – написал в “Твиттере”, что законодателям запретили “общаться с почетными гостями” в ходе церемонии, поэтому парламентарии бросились к европейскому дипломату после нее.

“Это скорее культурная, нежели политическая проблема, – сказал советник иранского президента по культуре Хесам Ашена. – С каждым из этих уважаемых депутатов на этом селфи должна быть проведена серьезная беседа”.

Советник бывшего президента Мохаммада Хатами Садег Харрази предложил организовать для всех иранских депутатов “тренинги по нормам поведения и универсальным моральным ценностям”.

Федерика Могерини, с назначением которой связи между Ираном и ЕС укрепились, выпустила заявление о своем визите в страну, однако об инциденте с депутатами не упомянула.

Фото – ВВС