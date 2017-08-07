Майк Пенс опроверг предположения о планах участия в президентских выборах 2020 года

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье опроверг предположения газеты New York Times о том, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, назвав их «недостойными и оскорбительными». Об этом передает Голос Америки.

«Утверждения, содержащиеся в этой статье, являются категорически неверными и представляют собой очередную попытку СМИ внести раскол в эту администрацию», – говорится в заявлении Пенса.

В статье The New York Times говорилось, что некоторые республиканцы создают «теневой предвыборный штаб» кампании 2020 года, исходя из того, что президент Дональд Трамп участвовать в ней не будет. Издание утверждало, что несколько советников Пенса «уже намекали партийным донорам, что он планирует участвовать в выборах, если Трамп не будет баллотироваться».

Трамп и Пенс вступили в должность шесть с половиной месяцев назад, однако первые месяцы четырехлетнего президентского срока не стали примером слаженности. Опросы общественного мнения показывают, что лишь около трети американских избирателей одобряет сегодня деятельность Трампа.

Трамп уволил немало своих ключевых помощников, включая первого руководителя аппарата и первого советника по национальной безопасности. Спецслужбы и Конгресс ведут целый ряд расследований российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, призванного помочь Трампу одержать победу, однако Трамп обычно пренебрежительно отзывается об этих расследованиях, называя их «охотой на ведьм» и попыткой демократов объяснить его успех на выборах.

Спецпрокурор Роберт Мюллер сформировал большое жюри в Вашингтоне, чтобы заслушать показания о том, имел ли место незаконный сговор советников Трампа с лицами из России с целью помочь Трампу победить на выборах, а также о том, препятствовал ли он правосудию, увольняя главу ФБР Джеймса Коми, возглавлявшему проведение «российского расследования» до назначения Мюллера спецпрокурором.

Фото – Голос Америки