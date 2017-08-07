Встреча Серж Саргсян-Хасан Роухани: Персидский залив-Черное море, Карабахское урегулирование, Армения-Иран-Туркменистан

Находящийся в Тегеране с рабочим визитом для участия в официальной церемонии инаугурации избранного Президента Исламской Республики Иран Хасана Рохани Президент Серж Саргсян сегодня встретился с Президентом Рохани.

В начале встречи Президент Ирана выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за принятие приглашения и участие в церемонии инаугурации, подчеркнув, что Иран высоко ценит присутствие Президента своего доброго соседа Армении на церемонии. Хасан Рохани выразил надежду, что визит Президента Армении придаст новый импульс расширению двусторонних отношений и их развитию, учитывая также армяно-иранские историко-культурные общности.

Отметив, что текущий год и в Армении, и в Иране ознаменован в плане имевших место политических событий: Армения согласно реформированной Конституции провела парламентские выборы, а народ Ирана избрал главу исполнительной власти, год отмечен также 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран – новейшего периода связей, имеющих многовековую историю, Президент Саргсян с удовлетворением констатировал, что за этот период удалось развить и укрепить взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах.

Президенты двух стран в ходе встречи обсудили широкий круг вопросов, касающихся как двустороннего, так и многостороннего взаимодействия. Собеседники выразили единое мнение, что в армяно-иранских экономических отношениях существует большой потенциал, в направлении эффективного использования которого необходимо продолжать последовательную работу. По убеждению Президентов, это будет способствовать оживлению товарооборота между двумя странами и увеличению инвестиций.

Президенты обоюдно подчеркнули важность реализуемых в ряде отраслей крупных проектов и осуществления новых и перспективных программ. Речь шла в особенности об энергетике, в частности о газе и электроэнергетике, а также о важности использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих по территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем. Подчёркнута также важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан.

Стороны подчеркнули важность переговоров между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом вокруг соглашения о свободной торговле. Президент Ирана отметил, что в этом направлении сделаны значительные шаги и подчеркнул, что подписание соглашения в ближайшем будущем будет довольно результативным.

Хасан Рохани высоко оценил инициированную Арменией отмену выездных и въездных виз между двумя странами, что было важным и плодотворным шагом с точки зрения расширения деловых связей, стимулирования предпринимательской деятельности, инвестиций и туризма.

Собеседники коснулись также вопросов региональной безопасности, в том числе переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому конфликту. Президент Серж Саргсян представил нынешнее состояние этого процесса и позицию Армению относительно решения конфликта мирным путём посредством переговоров в рамках сопредседательства в МГ ОБСЕ.

Президент Ирана подчеркнул, что решение НК конфликта может быть исключительно политическим путём, и для его страны важны региональный мир и стабильность.

Пресс-служба Президента Армении