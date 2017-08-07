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18:36 | Август 7 2017

Сельские жители потеряли надежду на дорогу с асфальтом, и вынужденно вымостили ее туфом

Сельские жители потеряли надежду на дорогу с асфальтом, и вынужденно вымостили ее туфом

В общине Айреняц в Ширакском марзе нет дорог с асфальтовым покрытием. Вся дорога разбита. На дороге, ведущей к селу, не найти даже куска асфальтового покрытия.

Жители села говорят: «От выборов к выборам обещают – вот выберете нас, заасфальтируем, проведем воду для орошения, но как только покидают Айреняц, забывают, что на земном шаре есть такое село».

Но несколько жителей села нашли выход, как разровнять дорогу, ведущую к дому. Соседняя община богата туфом. Там приобрели камни и красиво вымостили дорогу перед домами. Эта дорога, правда, коротка, но удобна, нет пыли, и не изнашивается, как асфальт.

Фото – Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»
04.08.2017г

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Рубрики: Регионы

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