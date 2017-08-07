Волки растерзали стадо овец

Утром 7 августа был получен сигнал, что в селе Вардаовит Вайоцдзорского марза, в поле возле местечка Соганлу волки напали на стадо овец.

На место выехала оперативная группа областного спасательного управления.

Выяснилось, что днем ранее волки загрызли 5 овец и 20 коз, и 45 голов мелкого рогатого скота пропало.

Информация была передана начальнику управления сельским хозяйством и охраны окружающей среды областной администрации, а также представителю министерства сельского хозяйства при Национальном центре кризисного управления.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении