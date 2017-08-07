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16:15 | Август 7 2017

В Правительстве обсуждена инвестиционная программа по строительству завода по переработке мусора

В Правительстве обсуждена инвестиционная программа по строительству завода по переработке мусора

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял сегодня исполнительного директора компании Global Reservers Management Роберта Уитфилда. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Армении.

Собеседники обсудили возможности реализации инвестиционной программы по строительству в Армении завода по переработке мусора и дальнейшие шаги.

Премьер отметил, что в сфере управления отходами у правительства есть четкая стратегия, будет проявлена последовательность в ее реализации.

Карен Карапетян поприветствовал заинтересованность компании в реализации в Армении программы по переработке мусора, заявив о готовности правительства по оказанию необходимой технической помощи.

Роберт Уитфилд представил премьеру деятельность возглавляемой им компании в сфере переработки мусора.

Стороны договорились с целью составления предварительной оценки по программе в ближайшее время осуществить необходимые исследования, затем на их основании двигаться вперед.

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Рубрики: Официальные, Экономика

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