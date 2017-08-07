«Ворота в Евразийский союз»: из-за пробки на «Верхнем Ларсе» более 30 человек за сутки обратились к врачам

Радио Азатутюн. Минздрав Северной Осетии выделил дополнительные машины скорой и неотложной помощи для работы с водителями и пассажирами застрявшего на КПП «Верхний Ларс» транспорта. В связи со скоплением сотен автомобилей и сильной жарой организована раздача питьевой воды, передает сегодня, 7 августа, «Кавказский узел».

По данным на 6 августа на автомобильном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в пробке находились по меньшей мере 250 автомобилей, к вечеру их количество увеличилось до 800. «Из-за наплыва транспорта было решено организовать взаимодействие с администрацией Владикавказа по раздаче питьевой воды на КПП», – рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Северной Осетии Юлия Старченко. По ее словам, также там работает оперативная группа главного управления МЧС России по республике и психологи МЧС. Пункт пропуска на российско-грузинской границе не закрыт, очередь движется.

По информации республиканского Минздрава, за прошедшие сутки за помощью к медработникам на КПП обратились более 30 человек с жалобами на различные формы недомогания. Всем обратившимся была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации они отказались, передает портал «15-й регион».