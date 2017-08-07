Путин дарил наградные часы главе Солнцевской ОПГ по кличке «Михась»: Алексей Навальный

Иногда это ужасно полезно, когда на тебя подают в суд, пишет в очередной публикации на своем сайте российский оппозиционер Алексей Навальный и продолжает:

Вот только что в Люблинском суде мы выиграли дело, в котором удаления нашего расследования «Чайка» требовал Михайлов Сергей Анатольевич.

Ему категорически не нравятся 11 секунд нашего фильма. С 15.00 по 15.11.

Там мы называем Михайлова лидером Солнцевской организованной преступной группы.

Ну, собственно, не мы одни:

И вот какая выяснилась интересная штука. Некоторое время назад Михайлов на своём сайте заявил, что у него есть наградные часы от Путина.

Пресс-служба Кремля это официально опровергла:

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью Радио Свобода опроверг эту информацию, заявив, что Путин не награждал Михайлова. «Мы ничего об этом не объявляли, что означает, что этого просто не было», — сказал Песков.

(https://www.svoboda.org/a/26617205.html)

Тогда все решили, что Михайлов просто хвастался. Наградные часы придумал и «диплом о награждении часами» подделал.

А сегодня утром представитель гражданина Михайлова С.А. принесла в суд следующий документ:

Помните, Кремль отрицал, что Путин дарил часы криминальному авторитету Михасю? Вот, некто Михайлов распоряжение принес в суд pic.twitter.com/qvNWJhjqxX — Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) August 7, 2017

Представление поддельного приказа в суд я исключаю.

Так что, хоть у Михайлова-Михася и не получилось сегодня убедить суд в том, что он не является и никогда не являлся лидером Солнцевской ОПГ, но уж точно он убедил нас, что Дмитрий Песков — лжец, а его босс — президент РФ В.В.Путин — действительно выпустил специальное распоряжение и наградил часами этого человека с замечательной биографией.

Восхитительный факт о путинской России и её героях.

Фото и видео – Navalny.com