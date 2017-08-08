«Наши бабушки рожали столько детей, разве кто-либо из них пил витамин B9?»: видео

«Ваши бабушки, которые не принимали витамины, разве не была здоровыми?», – с таким вопросом обратилась к присутствующим вчера на пресс-конференции в клубе «Айели» биолог Вардуи Меликян, выступающая против программы Министерства здравоохранения по обогащению муки витаминами. Она убеждена, что люди и без этих витаминов получает с едой все необходимое, и в дополнительном обогащении продуктов питания витаминами совершенно нет необходимости, тем более, что в Армении сельская продукция сама по себе уже достаточно богата витаминами.

На Aravot.am о том, при таком высоком проценте бедности, могут ли люди получать еду, богатую витаминами, Вардуи Меликян ответила: «Пусть государство лучше создаст условия, чтобы люди могли работать, удовлетворительные социальные условия, чтобы люди принимали еду, богатую витаминами. Это более важно, чем принятие подобного закона». По ее словам, в советское время витаминизированная мука производилась только для детей, но и это не нашло широкого применения.

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Как отмечает Вардуи Меликян, закон требует, чтобы было обращено внимание на питание детей, чтобы оно было обогащен натуральными витаминами: «То есть, к полуфабрикатам, особенно к тем, которые использовались для грудных детей, требования к ним были очень высокими. Они должны были изготавливаться из натурального продукта».

На наш вопрос, что Минздрав ссылается на примеры некоторых развитых стран, чтобы гарантировать, утверждая, что обогащенный витаминами хлеб снизит показатели по ряду заболеваний, Вардуи Меликян ответила, что у нашей сраны есть собственный опыт: «Если мы сумели столько просуществовать, то сумели выжить за счет здорового образа жизни, естественной еды. Наши бабушки рожали столько детей, разве кто-то из них принимал витамин B9? Давайте сохранять наши традиции».

Биолог утверждает, что эти витамины, и особенно обогащенные железом, приведут к ряду заболеваний. «Увеличение количества всех этих веществ приведет к проблемам со здоровьем, мы и так используем пищу, которая содержит все витамины, и это достаточно для нас, нет необходимости в их излишке. Их излишек приведет к гипервитаминозу, организм должен получать их столько, сколько сможет усвоить, а не усвоенные излишки приведут к негативным последствиям. Излишек во всем вреден организму.