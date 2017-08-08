Путин прибывает в Абхазию: грузинские политики выступили с жестким осуждением

Представители политических кругов Грузии осуждают предстоящий визит президента России Владимира Путина в Абхазию, намеченный на 8 августа. В Тбилиси считают, что Москва таким образом реагирует на успешно развивающееся стратегическое партнерство США и Грузии, передает Эхо Кавказа.

Сегодняшний визит Путина в Абхазию – третий в истории. Традиционно российский президент для посещения региона выбирает август, так было в 2009 и в 2013 годах.

Предсказуемо грузинские власти, оппозиция и эксперты продемонстрировали единый подход к предстоящему вояжу Путина в оккупированный регион Грузии.

Бывший глава МИДа времен правления «Нацдвижения» Григол Вашадзе назвал его «клоунадой»:

«Самым печальным в этом так называемом визите является то, что глава страны с тысячелетней историей и колоссальным политическим и военным потенциалом включается в какую-то клоунаду, планируя посетить им же оккупированный регион, чтобы продемонстрировать свой противовес недавнему визиту вице-президента США Майка Пенса в Грузию».

«Преступник всегда возвращается на место совершенного злодеяния», – так оценил предстоящий визит Путина в Абхазию представитель «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе:

«Президент Путин едет на место того преступления, которое совершило против Грузии возглавляемое им государство. Этот визит нельзя рассматривать в отрыве от всего процесса аннексии грузинских территорий, который происходит в обход норм международного права. Убежден, что мы с помощью наших зарубежных партнеров приведем к победному концу начатую нами борьбу».

Как «попытку легитимации аннексии и оккупации» оценила визит Путина госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили:

«Датой предстоящего визита выбрано 8 августа, девятая годовщина августовской войны, что нельзя считать простым совпадением. Фактически происходящее следует трактовать как открытое послание в адрес международного сообщества, что Россия продолжит политику неприкрытой оккупации и что она продолжит усиливать контроль над оккупированными регионами Грузии. В этом случае мы подразумеваем не только активную милитаризацию региона, но и установление эксклюзивного контроля над всеми сферами общественно-политической жизни. Наш ответ также однозначен: мы никогда не смиримся с оккупацией».

По мнению конфликтолога Левана Герадзе, визит Путина преследует несколько целей. Кроме создания некого противовеса визиту вице-президента США Пенса в Грузию, он демонстрирует поддержку наиболее лояльного к нему из всех правителей Абхазии де-факто президента Хаджимба. Еще одной, скрытой целью Путина станет выражение недовольства абхазским истеблишментом, который не уступает требованиям России. Именно последней причиной следует объяснить тот факт, что, вопреки логике вещей, Путин в годовщину августовских событий поехал не в Цхинвали, а решил посетить Сухуми, который остался в стороне от горячей фазы противостояния в 2008 году.

«Российскому руководству не удалось реализовать все планы в отношении Абхазии, которые были разработаны в 2008 году. Политическая элита Сухуми оказала существенное сопротивление экспансии РФ по ряду направлений. Это в первую очередь касается неуступчивости абхазов в вопросе приобретения недвижимости в Абхазии россиянами. О недовольстве РФ можно судить по тому факту, что недавно Абхазию посетили глава российского МИДа Лавров и его заместитель Карасин. Согласитесь, участившиеся визиты высших руководящих лиц России в оккупированный ими же регион говорят о некой неудовлетворенности России в отношении Абхазии, чего не скажешь о Цхинвали. Поэтому Путин хочет продемонстрировать всему миру, кто именно в доме хозяин», – резюмировал Леван Герадзе.

Фото – Эхо Кавказа