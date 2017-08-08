«Иран прекрасно знает о территориальных претензиях Азербайджана и сдерживающей роли армянских вооруженных сил»: Агарон Варданян

Как сообщалось ранее, 6 августа состоялась встреча президента Армении Сержа Саргсяна с президентом Ирана Хасаном Роухани, во время которой, среди других важных вопросов, были затронуты проблемы региональной безопасности.

Aravot.am побеседовал на эту тему с иранистом Агароном Варданяном.

– Г-н Варданян, Хасан Роухани подчеркнул, что придает важность укреплению региональной безопасности, особенно на границах Ирана. По Вашему мнению, какова роль и значение в этой связи дружественной Ирану Армении?

– Для Ирана всегда были важны установление и поддержание безопасности на своих границах, и официальный Тегеран неоднократно заявлял об этом, подчеркивая, что конкретно Арцахский конфликт для иранской стороны имеет решение исключительно мирным путем. Об этом президент ИРИ Хасан Роухани говорил и в конце прошлого года, во время визита в Ереван, и в Тегеране на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном, а также через свой МИД и по другим дипломатическим каналам. В свое время Иран даже попытался предпринимать активные посреднические шаги в вопросе Арцахского конфликта. Заинтересованность Ирана в мирном урегулировании Арцахского конфликта велика и сегодня, так как из региональных сил только Иран имеет сухопутную границу с конфликтующими сторонами. Правда, официальный Тегеран, по крайней мере, на уровне риторики, в вопросе Арцаха всегда пытался сохранить равновесие, но на уровне предпринимаемых действий и шагов мы видим иное.

Не секрет, что между Ираном и Азербайджаном существует множество проблем в самых различных сферах. В Иране прекрасно осведомлены о территориальных претензиях Азербайджанской Республики и соответствующей политике, проводимой официальным Баку в этом вопросе. Иран очень хорошо видит, как страна враг номер один для Ирана – Израиль, использует территорию Азербайджана против Ирана. Представьте на миг, что на этом фоне Азербайджанская Республика направит все ресурсы, которые расходует на армянскую сторону, против Ирана. Это станет для Ирана значительной головной болью. Таким образом, в этом аспекте вооруженные силы Армении, можно сказать, выполняют сдерживающую роль, поскольку граница Арцаха с Ираном рассматривается как армяно-иранская граница.

– Понятно, что основным дестабилизирующим фактором в регионе является Азербайджан. В связи с этим, каким Вы видите сотрудничество Армении и Ирана в сфере безопасности?

– Как уже было отмечено, в отношениях между Тегераном и Баку существует много запутанных вопросов. Все это стало хорошо заметно на днях, во время инаугурации Хасана Роухани, когда на приглашение Ирана из Баку ответили на уровне спикера парламента. Иранская сторона прекрасно осознает, что региональная нестабильность выгодна только и только официальному Баку, так как армянская сторона в этом попросту не нуждается. Победившая сторона никогда не будет обострять ситуацию, это вполне понятно. Таким образом, в данный контекст умещается та мысль Сержа Саргсяна, что обе страны считаются на Южном Кавказе гарантами безопасности. С учетом всего этого, можно утверждать, что обе страны могут и хотят четко сотрудничать для установления и поддержания безопасности в регионе.

– Во время встречи была также отмечена важность развития трехстороннего формата сотрудничества между Арменией, Туркменистаном и Ираном в газо-энергетической сфере. По Вашему мнению, насколько перспективен, в частности, транзит газа в формате Иран-Армения-Туркменистан?

– Этот формат впервые был рассмотрен еще в январе нынешнего года, когда премьер-министр принял послов Ирана и Туркменистана в Армении и провел с ними обсуждения. Тогда же и были обсуждены возможности и перспективы трехстороннего сотрудничества в энергетической сфере. Именно в итоге этой встречи было решено продолжить обсуждения и перевести работу в более практическую плоскость. Обсуждение этого вопроса в ходе встречи Сержа Саргсяна с Хасаном Роухани, фактически, означает, что стороны предпринимают возможные шаги, проводят обсуждения с тем, чтобы сделать проект более ощутимым. При соответствующей воле и желании можно реализовать любой проект.

Конкретно данный проект является перспективным в том смысле, что все стороны имеют опыт совместной реализации различных программ. Важно то, что с иранской стороны есть соответствующие сигналы по реализации транзитных вопросов, относящихся к газу, а армянская сторона соответствующим образом отреагировала на эти сигналы. Следует отметить, что это сотрудничество является очень важным и для Туркменистана, у которого возникли проблемы с экспортом газа. Насколько я знаю, сотрудничество с Россией в этой области временно заморожено, а с Ираном Туркменистан имеет проблемы по цене, и сейчас у него экспорт осуществляется только в Китай. Таким образом, любое предложение по экспорту газа интересно для Туркменистана.