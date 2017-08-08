Ереванцы и посол Японии в Армении почтили память жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки: фото

Начальник управления культуры аппарата Мэрии Еревана Рубен Ованнисян и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи у «Мемориала мира» в детском парке столицы присутствовали на церемонии, посвященной памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Как передает пресс-служба Мэрии Еревана, в своей речи начальник управления культуры отметил, что мэрия Еревана осуждает атомную бомбардировку японских городов, в результате которого погибли десятки тысяч людей. Рубен Ованнисян от имени всех ереванцев передал соболезнования японскому народу.

Во время церемонии чествования по случаю годовщины трагедии выступили также чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Эйджи Тагучи, кстати, на армянском, а также председатель общественной организации «Хикари» Карине Пилипосян.

В знак сохранения мира во всем мире, к «Мемориалу мира» были прикреплены бумажные журавли, и птица, символизирующая мир, на крыльях которой были изображены государственные флаги Армении и Японии. Стоит также отметить, что «Мемориал мира» был привезен в Ереван в 2014 году из Хиросимы.