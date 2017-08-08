Абсолютная разница в восприятиях

Один из пользователей сайта «Аравот», который живет в далекой стране, написал оскорбительный комментарий к статье Эммы Габриелян «С оружием – в сторону Европы и западные ценности?». В этой статье наш журналист (и я вместе с ней) выражаем сомнение в том, как можно быть поборником современных европейских ценностей или правозащитником и приветствовать вооруженное нападение на полицейский полк. В тот же день, однако, Aravot.am опубликовал письмо представителя группы, совершившей нападение – Варужана Аветисяна, в котором он призвал рассматривать действия своей группы в определенной логической цепочке. На это письмо отреагировал другой читатель, который, к сожалению, не представился под своим именем, и, по его мнению, «Аравот» является «рупором террористов».

Нашу позицию, наверное, на самом деле трудно понять. Независимо от того, что человек, обвиняется в совершении тяжкого преступления, он все равно имеет право на выражение своего мнения, если в нем, конечно, нет призыва к насилию, пропаганды ненависти и иного содержания, запрещенного законом. И совершенно не имеет значения, согласен ли лично я с этим или нет. Многие призывают определиться и присоединиться к «про-Црерской» или «контр-Црерской» пропаганде, но в случае с «Аравот» этого никогда не произойдет: у нас есть своя точка зрения, есть множество других мнений, которые являются столь же достойными уважения, как и наша, и есть законы, которым мы все обязаны подчиняться.

Аналогичный случай произошел в судьбоносном для армян вопросе «ориентации». Один из граждан в своей «листовке» в очередной раз назвал меня «русофобом». Я часто слышу это обвинение в свой адрес. Сверх меры рьяные поклонники Путина и Кремля навешивают этот ярлык на всех, которым не нравится политика нынешних российских властей, и которые не считают возможным восстановление империи в какой-либо форме. Несомненно, и мне тоже кажется, что Путин, желая для своей страны добра, все же страдает иррациональной идеей о восстановлении «имперской славы» и фантомными болями. Но в противовес «русофобству», по мнению другого читателя, я пишу по заказу Кремля, потому что считаю, что Грузия заплатила слишком высокую цену за европейскую интеграцию, которую я лично не готов платить. (Конечно, грузины совершили осознанный выбор, который следует уважать).

Видите, какими разными могут быть восприятия одного и того же мнения? Это, в конце концов, нормально. Я высказал свое мнение, и я не могу комментировать эти восприятия. Но это вовсе не означает, что «Аравот» не готов публиковать мнения завзятых «путинистов» и таких же экзальтированных «антипутинистов», если они изложены корректно. Без уважительного диалога мы не продвинемся вперед.