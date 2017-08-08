Девятая годовщина начала российской агрессии: в Грузии приспущены государственные флаги

Новости-Грузия. В связи с годовщиной августовской войны 2008 года по всей Грузии приспущены государственные флаги – так в стране вспоминают и чтят память погибших на войне девять лет назад.

Сегодня с утра флаги приспущены на зданиях парламента Грузии в Тбилиси и Кутаиси, а также на зданиях государственной канцелярии и президентском дворце.

Акции, на которых вспоминают последствия войны, 7 и 8 августа проводят в Грузии и общественные организации.

Девять лет назад, в августе 2008 года, погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя.

С югоосетинской стороны погибли 380 человек, большинство из них — военнослужащие.

По данным министерства здравоохранения Грузии, количество раненых и пострадавших в дни августовской войны составило 2 232 человека, в том числе 1 045 военнослужащих.

В Тбилиси Мухатгвердское кладбище, где похоронены грузинские военные, погибшие в августе 2008 года, на несколько дней становится главным местом, куда приходят все политические деятели страны. С утра цветы к могилам возложили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, глава парламента Ираклий Кобахидзе, министр обороны Леван Изория и члены парламента.

«Девять лет прошло с того, как началась «августовская война» в 2008 году. В первую очередь, нашим долгом является почтить память наших погибших героев, вспомнить их. Нашим долгом также является то, чтобы сделать все для того, чтобы исполнилось то для чего боролись наши герои. Это — единство нашей родины и воссоединение Грузии», — сказал Ираклий Кобахидзе журналистам.

Августовская война сделала беженцами 26 тысяч жителей грузинских сел из Цхинвальского региона. Общее число перемещенных лиц, с учетом грузинского населения, вынужденного покинуть Абхазию в 1993 году, составляет 263 598 человек.

Самое главное и тяжелое следствие войны, изменившее геополитическую ситуацию в регионе – Россия в августе 2008 года официально объявила, что признает часть международно признанной территории Грузии независимыми государствами и оказывает им военную помощь. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Цхинвальский регион и Абхазию официально объявил оккупированными территориями.

Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что вопрос территориальной целостности Грузии остается одним из самых актуальных для жителей страны.

Фото – Новости-Грузия