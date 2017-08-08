Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о разводе с супругой

Российский миллиардер Роман Абрамович объявил о расставании с женой – галеристом Дарьей Жуковой, следует из совместного заявления пары, передает Reuters.

“После 10 лет совместной жизни, мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе”,- говорится в заявлении.

До отношений с Жуковой Абрамович владелец лондонского “Челси” был дважды женат. Пара встретилась в 2005 году и поженилась спустя несколько лет, согласно данным издания Wall Street Journal.

У Жуковой и Абрамовича, который занимает 139 место в списке богатейших людей мира Forbes, есть двое общих детей.

Фото – Reuters