Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:50 | Август 8 2017
14:50 | Август 8 2017

«На политику США влияют военные, и это отразится на нашем регионе»: востоковед

«На политику США влияют военные, и это отразится на нашем регионе»: востоковед

«Я думаю, что на внешнюю политику США все больше начинают влиять военные. Это новое явление и связано с президентством Трампа. Оно отразится также и на нашем регионе», – такое мнение высказал сегодня в Пресс-клубе «Пастарк» тюрколог, востоковед Рубен Сафрастян.

Он, в частности, отметил, что начавшиеся 30 июля в Грузии учения НАТО являются частью более масштабной программы военных учений, которые будут проводиться во всем бассейне Черного моря, с вовлечением десятков тысяч военнослужащих:

«США уделяют большое внимание бассейну Черного моря. В этом аспекте возрастает роль Грузии для США, так как Грузия имеет выход к Черному морю».

Эксперт назвал беспрецедентным тот факт, что параллельно с этим мероприятием в Грузии находился вице-президент США Майк Пенс.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные, Политика

Комментарии (0)

Комментировать

Другие статьи автора
 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда