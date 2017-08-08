«Турция теряет свои позиции в регионе»: Рубен Сафрастян

Востоковед, тюрколог Рубен Сафрастян считает, что в данный момент наблюдается ослабление стратегической роли и значения Турции. «Внешняя политика Турции теряет свою динамику. Это важно и обусловлено ошибками стратегического характера, совершенные Эрдоганом», – отметил он, выступая сегодня в Пресс-клубе «Пастарк». Тюрколог подчеркивает, что ослаблению стратегических позиций Турции способствуют с одной стороны ухудшение турецко-германских отношений, и с другой стороны нерасчетливая политика в Сирии: «Авантюризм Турции в Сирии привел к негативным последствиям. Вовлечение в процесс отстранения Асада не привел Турцию к успеху. Режим Асада, наоборот, усилился».

Рубен Сафрастян подчеркнул, что не увенчались успехом и попытки Турции предотвратить курдское движение, а на севере Сирии курдский фактор становится все более значимым и легитимным: «Прибавим к этому также и предстоящий в сентябре референдум иракских курдов. Турция в курдском вопросе не сумела достичь своей основной цели».

Тюрколог прокомментировал также недавнее соглашение о закупке Турцией российских ракет С-400. «Это авантюризм – покупать их у русских. Они им и не нужны, но, видя что Турция теряет свою значимость для США, Эрдоган прибегнул к столь авантюрному шагу. Наступает тот этап, когда авантюризм больше не будет срабатывать».