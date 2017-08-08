Санкции может и не расшатают администрацию Путина, но хотя бы поспособствуют сокращению агрессии России: Дэвид Сэттер

Как считает старший научный сотрудник университета Хадсона, аналитик по вопросам СССР и России Дэвид Сэттер, было бы неплохо, если бы русские поняли, что агрессия и в будущем им обойдется еще дороже.

Специальный корреспондент Financial Times в Москве в 1976-1982 годы, в 1982 году – эксперт The Wall Street Journal по вопросам СССР, в настоящее время старший научный сотрудник, эксперт по вопросам СССР и России Дэвид Сэттер уверен, что если Россия продолжит свою агрессию в отношении Украины, то российско-американские отношения обострятся еще больше.

В беседе с газетой «Аравот» аналитик отметил, что санкции против России в основном направлены на прекращение агрессивной политики России. Напомним, что 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым предусматриваются дополнительные санкции против России. Ранее этот законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. В законе новым является то, что он лишает президента возможности аннулировать санкции против России без разрешения Конгресса. Президент Трамп заявил: «Я выступаю в пользу жестких мер, чтобы наказать и предотвратить агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России».

На наш вопрос, расшатают ли эти беспрецедентные санкции путинскую администрацию полностью, господин Сэттер ответил: «Санкции не расшатают путинскую администрацию, а будут американским ответом на российскую агрессию в отношении Украины. Это также ответ на политику, проводимую Россией в отношении тех западных стран, которые пытаются осуществить демократический выбор. Санкции может и не расшатают путинскую администрацию, но уж точно будут способствовать тому, чтобы в России получила распространение психология, что другие страны также могут жестко реагировать и поднимать голос протеста против агрессии». Аналитик предупредил, что ситуация может иметь серьезные последствия, если Россия не отступит от проводимой политики.

Напомним, что некоторые эксперты уверены, что чем больше будут обостряться российско-американские отношения, тем более взрывоопасным станет Южный Кавказ, и возрастет вероятность политических столкновений. Господин Сэттер отметил: «Факт заключается в том, что Россия и США конфликтуют не из-за укрепления позиций на Южном Кавказе, осуществляемых здесь политических задач, а в основном из-за российско-украинских отношений».

Мы констатировали, что санкции касаются не только энергетики, но и коррумпированного руководства и субъектов РФ, которые руководят государственными компаниями, и в основном являются близкими людьми Путина. Отдельными пунктами под санкции подпадают все средства государственной пропаганды, киберпреступность, разведывательная деятельность Москвы. Затем мы отметили, что получается, что это беспрецедентный системный удар по всем столпам администрации Путина, следовательно, а затем спросили – каких можно ожидать дальнейших развитий, и станет ли это уроком для Путина? На это господин Сэттер ответил, что не думает, что последуют серьезные изменения в российско-американских отношениях, просто было бы неплохо, если бы русские поняли, что в будущем агрессия им обойдется дорого. Господин Сэттер подтвердил, что санкции ударят, прежде всего, по тем, кто инвестировал в развитие российской экономики, и, может быть, в этом контексте Россия вынуждена будет, если не прекратить, то хотя бы ограничить размеры агрессии против Украины.

Что касается вопроса, отзовет ли Россия своих дипломатических представителей, то господин Сэттер ответил, что, скорее всего, «их вышвырнут» за неэффективную работу.

Мы спросили, какой будет позиция Европы в этом вопросе, поскольку американский газ для Европы в несколько раз дороже, чем российский? В ответ аналитик напомнил, что европейцы сами применили санкции в отношении РФ, хотя новые санкции США по своему охвату гораздо шире. Однако факт, что Европа больше не сможет пересмотреть масштабы. Аналитик еще раз подчеркнул: «Если Россия не прекратит агрессию в отношении Украины, то будет плохо».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

04.08.2017г