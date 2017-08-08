На международной студенческой математической олимпиаде IMC в Болгарии армянские команды завоевали 8 медалей

С 31 июля по 6 августа в болгарском городе Благоевград проходила 24-ая Международная студенческая олимпиада по математике (IMC), в которой приняла участие 71 университетская команда со всего мира (331 участник). На олимпиаду Армения представила команды Ереванского государственного университета, Американского и Славянского университетов Армении. Армянские команды добились высоких результатов, выиграв по две золотые, серебряные и бронзовые медали. Ереванский государственный университет был представлен 4 участниками, из которых двое, Альберт Геворгян и Вазген Микаелян, удостоились золотых медалей, а Аветик Карагулян и Геворг Мнацаканян – серебряных. Олимпиада проводилась по индивидуальному и командному зачету. Альберт Геворкян в индивидуальном зачете занял почетное 15-е место. В командном зачете Ереванский государственный университет занял 7-е место. Это беспрецедентный результат для команды ЕГУ. До этого лучшим результатом ЕГУ в командном зачете было 15-е место.

Студент Американского университета Армении Артем Косян и студент Славянского университета Армении Грачья Кочарян завоевали бронзовые медали. Возглавлял команды из Армении на Международной студенческой олимпиаде преподаватель Госуниверситета и АУА Карен Керян, который среди руководителей команд стал четвертым по результативности.

Отметим, что первое место на Международной студенческой олимпиаде по математике заняла национальная команда Израиля, а второе и третье места заняли команды Санкт-Петербургского государственного университета и Московского физико-технологического института. Впервые Международная студенческая математическая олимпиада IMC была проведена в 1994 году.

Министерство образования и науки РА