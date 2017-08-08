Конгрессмен США Элиот Энгел призвал разработать стратегию противодействия пропаганде России и ИГИЛ

Конгрессмен-демократ Элиот Энгел, высокопоставленный член Комитета Палаты представителей по международным делам, подверг критике решение госсекретаря США Рекса Тиллерсона отодвинуть на второй план контрпропагандистские усилия США, отказавшись от 80 миллионов долларов, предназначенных для противодействия пропаганде со стороны России и ИГИЛ. В письме к главе Госдепартамента Энгел подчеркнул риск, который, по его убеждению, влечет за собой это решение, призвав госсекретаря изменить курс или представить новую стратегию для борьбы с этой угрозой, передает Голос Америки.

Выразив обеспокоенность по поводу решения Тиллерсона не использовать предоставленные Конгрессом средства для противодействия пропаганде России и ИГИЛ, Энгел подчеркнул: «Угрозы со стороны этих противников очевидны, и я встревожен тем, что вы, по-видимому, не привержены усилиям, которые необходимы для принятия мер в этой связи».

«Россия – не друг Америки. Президент Путин совершил нападение на американскую демократию. Он хочет пошатнуть единство Запада и подорвать наши альянсы», – пишет конгрессмен.

Энгел также напомнил, что ИГИЛ использует пропаганду как ключевой инструмент вербовки и распространения антиамериканских настроений, и, по-видимому, не собирается прекращать свои усилия в Интернете. «Если не разработать эффективную стратегию противодействия этой угрозе, то мы можем утратить достигнутое и подстегнуть ИГИЛ и другие террористические группировки к расширению пропагандистских кампаний», – заявил Энгел.

«Хотя мы бы хотели в конечном итоге увидеть улучшение отношений с Россией, действия Кремля просто не позволяют (осуществить) это улучшение, – отметил конгрессмен. – Законопроект, принятый подавляющим большинством голосов в Палате представителей и Сенате, был разработан с целью защитить США от агрессии Владимира Путина и наказать Москву за вмешательство в американскую демократию, вторжение в Украину и другие злонамеренные действия. Поэтому, когда Конгресс выделил почти 80 миллионов долларов на контрпропагандистские усилия, должно было стать совершенно ясно, что Конгресс хочет, чтобы этой проблемой занялись. Для членов Конгресса неприемлемо, чтобы информационная война со стороны России и ИГИЛ оставалась без ответа. Ничего не делать – не вариант. Я призываю вас представить стратегию и сотрудничать с Конгрессом в незамедлительной ее реализации. В противном случае Палата представителей и Сенат будут искать законодательные альтернативы, чтобы убедить администрацию отнестись к угрозам со стороны России и ИГИЛ с подобающей серьезностью».

Отметим, что Элиот Энгел является членом Армянского Кокуса Конгресса США. Кроме того, совместно с другим влиятельным конгрессменом из Республиканской партии Эдвардом Ройсом, он является автором инициативы по внедрению механизмов ответственности за соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.