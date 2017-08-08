МО Армении опровергает заявления Баку о “ранении ребенка”

Радио Азатутюн. Министерство обороны Армении категорически опровергает распространенное вчера вечером азербайджанскими СМИ сообщение о том, что армянские подразделения якобы открыли огонь в направлении азербайджанского села Гаралар, ранив 13-летнего подростка.

Оборонное ведомство Армении заявляет, что вчера вечером и минувшей ночью армянские вооруженные силы не открывали огонь из какого-либо оружия по всей протяженности армяно-азербайджанской границы.

Минобороны Армении еще раз напоминает, что Вооруженные силы Республики Армения никогда и ни при каких обстоятельствах не берут под прицел мирные населенные пункты.

Отметим, что азербайджанские СМИ параллельно с этой информацией также опубликовали фотографии.

«Подлог азербайджанской пропагандистской машины обнаруживается даже на распространенных ими фотографиях, на которых ясно видно, что раны ребенка явно старые и не могут иметь никакого отношения к якобы полученным 7 августа осколочным ранениям», – говорится в сообщении военного ведомства Армении.

Минобороны Армении призывает военно-политическое руководство Азербайджана «воздержаться от новых авантюр», а также предупреждает, что «в случае любых провокаций армянская сторона прибегнет к ответным жестким действиям».