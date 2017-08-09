Массовые случаи заболевания ящуром в селах Дебед и Дсех

Вот уже месяц как в селах Дебед и Дсех болеет скот. По словам местных жителей и сельских старост, крупный рогатый скот, по всей видимости, заражен ящуром, так как все симптомы указывают именно на данное заболевание. Как указывает староста села Дебед Арарат Кочарян, очагом заболевания являются горные пастбища в Дсехе, которые соседствуют с горами их общины. Он говорит, что из 700 голов деревенского скота ящуром поражено примерно 60 процентов. «Заражение происходило различными способами, через разные части – ноги, головы и т.д. Пару месяцев назад было несколько случаев. Но то, что это приняло столь опасный и распространенный характер, этому способствовала жаркая погода. В марте в селе была проведена вакцинация скота, но это не помогло. Сейчас проводим лечение. И я, и наш ветеринар постоянно ходим в горы, чтобы проверить, какова ситуация. Лечение необходимо, хотя бы одну неделю по утрам и вечерам давать лекарства, чтобы вылечить скотину. А жара способствуют распространению болезни».

Арарат Кочарян говорит, что о ситуации он проинформировал соответствующие органы: «Я сообщил своему руководству, ветеринар – его руководству, что у нас эпидемия. Завтра я должен написать докладную, что болезнь распространилась еще больше, и заражаются другие животные».

Глава общины Дсеха Гарник Овсепян также сообщил, что специалисты в курсе о проблеме, и попытаются помочь фермерам: «Это первый такой массовый случай в селе. И мы приглашали врачей, чтобы они оказали помощь, и сами владельцы коров пытаются их лечить. В течение этого периода, когда нормально вели лечение, животные излечивались. Приезжали и из Еревана, из службы проверки безопасности продуктов питания. Мы пригласили и ветеринаров, с которыми побывали и в горах. Назначили людей, чтобы оставались там, помогали владельцем скота в лечении».

Из-за болезни сельчане лишились возможности продавать и использовать молочные продукты. Говорят, мало того, что заболела скотина, они пострадали и в этом смысле тоже. «Весной провели профилактическую вакцинацию, но не помогает. Весь год ухаживаешь, и вдруг от одной болезни начитается падеж скота, и весь труд пропадает даром, не получаешь никаких результатов. При ящуре опасно использовать молоко больной коровы. Мы не можем получать молоко. Раньше хотя бы сдавали, и был какой-то дневной доход. А сейчас нет никакого дохода, и для лечения нужны деньги. Лекарство стоит примерно 15 тысяч драмов. Посмотрим, до каких пор будет так продолжаться, – говорит жительница Дсеха по имени Кнарик.