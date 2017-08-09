Согласно Национальной статслужбе, в 2017г число преступлений возросло: «лидеры» – Ереван и Лори

Нет такого дня, чтобы в Армении не совершалось хотя бы одно преступление, и специалисты говорят, что такова ситуация во всем мире. А в последнее время в Армении участились случаи особо жестоких преступлений: в селе Шамирам в результате вооруженного нападения в зале траурных церемоний скончались несколько человек. В Армавире жена, по версии правоохранителей, зарубила топором мужа. В Севане в один и тот же день произошло двойное убийство. Накануне в Ереване было обнаружено тело 34-летней женщины: согласно некоторым сведениям, муж этой женщины периодически избивал ее.

В этот период прозвучали мнения, что в обществе нет доверия к правоохранительным органам, и потому люди устраивают самосуд.

Мы попытались по публикациям Национальной статистической службы (НСС) выяснить, возросло ли, или наоборот, снизилось в Армении число преступлений. НСС опубликовала показатели, на основе обобщенной информации, предоставленной Полицией РА, по отдельным группам преступлений, на основе зарегистрированных в стране преступлений за январь-июнь 2017 года.

Итак, число зарегистрированных преступлений за январь-июнь текущего года возросло по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В первом полугодии 2017 года было зарегистрировано 9723 преступления, а в тот же период 2016 года – 9616. В зарегистрированных преступлениях по сравнению с первым полугодием прошлого года выросли нетяжкие, средней тяжести и тяжкие преступления. В январе-июне 2017 года было зарегистрировано 5219 нетяжких преступлений, а в январе-июне 2016 года – 4691. Число преступлений средней тяжести в первом полугодии нынешнего года составило 3203, а в тот же период прошлого года эта цифра составила 3196. В этом году по сравнению с прошлым, число тяжких преступлений уменьшилось: в январе-июне 2017 года – 1210, а за тот же отрезок времени 2016 года – 1613.

Уменьшились в первой половине этого года, по сравнению с прошлым годом, особо тяжкие преступления. В январе-июне 2017 года было зарегистрировано 91 преступление, а в первой половине 2016 года – 116.

Согласно НСС, в общем числе преступлений в первой половине текущего года 27 преступлений было совершено с применением огнестрельного оружия. Это на 9 меньше по сравнению с 6 месяцами прошлого года. В январе-июне 2016 года с применением огнестрельного оружия было совершено 36 преступлений.

В этом году уменьшилось число преступлений против человека. Согласно НСС, в январе-июне 2017 года они составили 2312, а в январе-июне 2016 года – 2501. В указанной цифре к убийствам в первой половине этого года относятся 25 случаев, а в первом полугодии прошлого года – 39.

В январе-июне 2017 года было совершено 13 попыток убийств, в прошлом году в это же время – 17.

Число умышленного причинения вреда здоровью в первой половине 2017 года составило 497 случаев, в 2016-м их было больше – 560, из коих тяжкие – в первом полугодии 2017-го – 73, в 2016-м – 109.

По данным полиции, преступлений против сексуальной неприкосновенности и сексуальной свободы было зарегистрировано 55 случаев, это за 6 месяцев текущего года. В первой половине 2016 года было зарегистрировано 76 случаев преступлений этого вида. Из этих показателей НСС отделила изнасилование и попытку изнасилования. Согласно данным, в первой половине текущего года этих преступлений было зарегистрировано 15 случаев, за тот же период прошлого года – 17.

Число преступлений, направленных против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения за шесть месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, возросло: в январе-июне 2017 года – 1671 подобный случай, в 2016-м – 1479 случаев, из коих большее число приходится на случаи, связанные с наркотиками, их реализацией.

Согласно НСС, число преступлений против экономической деятельности в первом полугодии текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого, составило 339, в том числе и изготовление, хранение и распространение фальшивых денег или ценных бумаг значительно снизилось – 32 случая, по сравнению с прошлогодними 100 случаями. А число других преступлений, направленных против экономической деятельности, в этом году составило 305. В прошлом году эта цифра была равна 239.

Преступления, направленные против государственной власти, службы и формы правления в этом году увеличились: в первой половине 2017 года было зарегистрировано 1445 подобных случаев, в прошлом году – 1345.

В первой половине 2017 года должностными полномочиями злоупотребили 86 человек, в прошлом году – 105. Также возросли случаи взяточничества: получение, дача взятки, посредничество в даче взятки… Было зарегистрировано 66 случаев таких преступлений за шесть месяцев текущего года, в то же время прошлого года эта цифра составила 31.

Насилие в отношении представителя государственной власти за первые шесть месяцев этого года совершили 32 человека, в прошлом году за это же время – 33.

Других случаев преступления против государственной власти, служб и формы правления был зарегистрирован в январе-июне этого года 1261 случай, в прошлом году – 1176.

В представленных НСС данных как другие преступления выделены 24 случая в первой половине текущего года, в первой половине прошлого года – 18 случаев.

Согласно НСС, число преступлений коррупционного характера в общем числе преступлений в этом году выросло: в январе-июне 2017 года было зарегистрировано 336 случаев таких преступлений, в прошлом году – 248.

Наибольшее число преступлений в общем числе совершенных приходится на столицу. На втором месте по количеству совершенных преступлений находится Котайкский марз, на третьем – Лори, на 4-м – Армавир, 5-е место занимает Ширакский марз. Из всех марзов наименее так сказать «криминализованный» – Вайоц дзор. Здесь в первой половине 2017 года совершено наименьшее число преступлений – 141, за то же время прошлого года – 98.

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

05.08.2017г