«Это Россия должна быть рада, что имеет такого союзника как Армения, которая не продает оружие врагам России»: Ален Симонян – Модесту Колерову

«Честно говоря, в последние годы от сотрудничества с Россией не только в плане ЕАЭС, а вообще, я никакой радости не испытывал и не испытываю», – так ответил в беседе с Aravot.am член блока «Елк» Ален Симонян в связи с высказыванием российского аналитика Модеста Колерова, что, мол, «блок «Елк» должен радоваться, что имеется подобная проблема и этот вопрос можно решить, будучи членом ЕАЭС». Отметим, что Модест Колеров, комментируя заявления членов блока «Елк» о необходимости выхода из состава ЕАЭС, напомнил, что «Елк» выступил с требованием в связи с запретом работы в России по армянским водительским правам. Затем российский аналитик отметил: «Невозможно бороться за решение проблемы, но при этом выходить из ЕАЭС».

В ответ Ален Симонян уточнил, что это не было заявлением с предложением о выходе из ЕАЭС, а заявлением двоих выдающихся представителей блока «Елк». Относительно чувства радости господин Симонян добавил: «Отношение этой сверхдержавы, пафос и амбиции всегда мешали отношениям наших стран. А то высказывание, которое мы процитировали, является ярким доказательством этого. Это похоже на легкий шантаж. Почему третья политическая сила в Армении должна быть чему-то рада? Это Россия должна радоваться, что в той блокаде, в какой находится такая маленькая страна, как Армения, но верный союзник, который на разных международных площадках поддерживает Россию, не продает оружие и не оказывает военную помощь врагам России».

Для господина Симоняна неприемлемо то, что российские партнеры говорят в сослагательном наклонении, торгуясь. Он считает, что армяно-российские отношения нуждаются в серьезном пересмотре, и проблема не только в водительских правах, а в изменении в целом уровня сотрудничества: «Если у нас есть вопрос такого торга, то не считает ли тот же аналитик, что продажа Россией оружия Азербайджану не является гораздо более значительным поводом и стимулом для таких заявлений и взглядов? То есть, роль и фактор Армении в этом споре в качестве партнера весьма невелика. Этот разговор и проблемы ЕАЭС возникают от сверхсамодовольства и требований сверхдержавы. На самом деле, они ищут проблемы и их решения не в том месте».

На наш вопрос, не оправдан ли тот подход, что если Армения не будет членом ЕАЭС, подобные проблемы решать станет сложнее, так как сейчас мы хотя бы имеем представителя в ЕАЭС в лице Тиграна Саргсяна, к которому можно обратиться, Ален Симонян ответил, что в этом случае окажемся в другой политической ситуации. Он заявил, что сегодня есть проблема, и ее надо решить, и не путем постоянных уступок со стороны Армении и в удобном для сверхдержавы варианте.

Мы спросили у господина Симоняна, а когда «Елк» в вопросе выхода из ЕАЭС придет к общему знаменателю, господин Симонян ответил, что такой задачи нет, а есть только вопрос с заявлением, который решат, исходя из политической целесообразности и настроений на предстоящей сессии парламента.