НАТО выразило недовольство в связи с визитом Путина в Абхазию в годовщину начала пятидневной войны

Президент Владимир Путин заявил о решимости России гарантировать безопасность и независимость Абхазии, сепаратистского региона Грузии. Путин выступил 8 августа в Пицунде, где состоялась его встреча с главой Абхазии Раулем Хаджимба, передает Радио Свобода.

Союз НАТО выразил недовольство в связи с визитом Путина в сепаратистскую Абхазию в день, когда исполнилось девять лет с начала пятидневной войны 2008 года между Россией и Грузией. Американское издание Politico приводит слова представителя штаб-квартиры НАТО в Брюсселе: “Визит Путина в Абхазский регион Грузии – в девятую годовщину вооружённого конфликта – наносит ущерб международным усилиям по поиску мирных договорённостей. Мы сожалеем, что визит был осуществлён без предварительного согласования с властями Грузии”, – заявил Дилан Уайт.

Правительство Грузии в начале августа резко критиковало намерение Путина посетить Абхазию. Грузинский министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цикелашвили заявил 2 августа, что в Тбилиси рассматривают визит президента России в сепаратистский регион как “провокацию”.

Путин прибыл в Абхазию в день девятой годовщины начала российско-грузинской пятидневной войны в августе 2008 года. По результатам этого конфликта Москва признала “независимость” Абхазии и второго сепаратистского региона – Южной Осетии.

Россия содержит тысячи военнослужащих в Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти обвинили Москву и сепаратистов в том, что в последние месяцы те установили контроль над новыми участками грузинской территории.

На снимке – Владимир Путин и Рауль Хаджимба, Пицунда, 8 августа 2017.

Фото – Радио Свобода