Вместо недовольства жарой…

Вовсе не так, что я каждый день не хожу на работу в Ереване, не прохожу днем по улицам столицы и весь день сижу под кондиционером, однако жара совершенно не беспокоит меня, не влияет на мое настроение и способность работать. Для многих моих сограждан это, как говорится, тема.

Конечно, разговор о погоде в любой стране является неотъемлемой частью «великосветских бесед». Но бесконечные жалобы летом на «невыносимую жару», а зимой на «беспрецедентные холода» вполне укладываются в наш «брюзгливый» менталитет и точно так же поощряются популистами, как и брюзжание на иные темы. «Ну и жарища, ни в один год ничего подобного не было», «Только в Армении такая жара, даже в Грузии после Саакашвили не так жарко». «Если сообщают, что 42, значит точно все 57». «Врут, что 40 градусов, чтобы заставлять людей работать» (на самом же деле в Армении нет закона, обязывающего прекращать работу при температуре выше 40 градусов), «В тот день термометр в моей машине показывал 68 градусов».

Нехватке элементарных, я бы даже сказал, школьных знаний, и традиции выражать во всем недовольство необходимо противопоставлять распространение знаний и культуру позитивного отношения к жизни. Но когда люди имеют достаточно знаний, но действует в прямо противоположном направлении, и намерено выставляют себя невеждами, чтобы понравиться «протестующим массам», то это уже попахивает цинизмом.

Предположим, юноши поспорили и один ударил другого ножом. Когда это происходит в Дании или, например, в Норвегии (не вызывает сомнений, не так ли, что пырять друг друга ножом, не исключительно армянское явление?), то общественные деятели заводят разговор о воспитании, образовании, законах, культуре отношений и прочем. Когда это происходит в Армении, говорится, что юноши порезали друг друга, потому что они не доверяют системе правосудия «этой страны», «это продолжение кровавой вендетты», и пока не сменится режим, поножовщина будет продолжаться. В развитых странах думают о том, как преодолеть негативное явление, здесь же думают, как понравиться «недовольной массе» и увеличить брюзжание в общественной среде.

Так как я сторонник первого – «норвежского» подхода, то позволю себе дать один практический совет. Вместо того чтобы жаловаться на жару, хотя бы раз в один час обливайте себя прохладной (но не ледяной) водой и по возможности все тело. Мне это помогает.