Кубок Синкфилда в Сент-Луисе: Левон Аронян победил американца Уэсли Со и лишь на пол-очка уступает лидеру

Армянский гроссмейстер Левон Аронян в 6-м туре Кубка Синкфилда победил Уэсли Со (США) и в 7-м туре сыграет с Хикару Накамурой, передает Panorama.am

Традиционный Кубок Синкфилда, являющийся третьим этапом Grand Chess Tour, проходит с 31 июля по 12 августа в Сент-Луисе. 10 гроссмейстеров играют по круговой системе. Общий призовой фонд – 300 тысяч долларов, победитель получает 75 тысяч.

Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2822), Уэсли Со (США, 2810), Фабиано Каруана (США, 2807), Левон Аронян (Армения, 2799), Хикару Накамура (США, 2792), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2789), Виши Ананд (Индия, 2783), Сергей Карякин (Россия, 2773), Петр Свидлер (Россия, 2751), Ян Непомнящий (Россия, 2751).

Результаты 6 тура: Аронян – Со 1-0, Каруана – Вашье-Лаграв, Карякин – Ананд, Карлсен – Накамура, Непомнящий – Свидлер ничьи.

Положение после 6 туров: 1. Вашье-Лаграв – 4; 2-4. Аронян, Карлсен, Ананд – по 3,5; 5-6. Каруана, Карякин – по 3; 7-9, Непомнящий, Накамура, Свидлер – по 2,5; 10. Со – 2.

Пары 7 тура: Вашье-Лаграв – Карякин, Свидлер – Карлсен, Накамура – Аронян, Ананд – Непомнящий, Со – Каруана.