Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:47 | Август 9 2017
15:47 | Август 9 2017

Гюрза, шахмар и полоз в Ереване: змеи перевезены в безопасные места

Гюрза, шахмар и полоз в Ереване: змеи перевезены в безопасные места

8 августа, в 22:48, была получена информация о том, что во дворе одного из домов на седьмой улице квартала Силикян обнаружена змея и необходима помощь спасателей. На место выехал один боевой расчет. Спасатели выловили гюрзу и переместили ее в безопасное место.

*** 8 августа, в 14:32, поступил сигнал, что в Ереване, на 11-й улице микрорайона Вардашен в курятнике одного из домов замечена змея, необходима помощь спасателей. На место выехал один боевой расчет. Спасатели выловили змею шахмар и переместили ее в безопасное место.

*** 8 августа, в 12:01, был принят вызов, что в Ереване во дворе одного из домов по улице Амараноцаин в квартале Ахтанак была замечена змея, необходима помощь спасателей. На место выехал один боевой расчет. Спасатели выловили полоза и переместили его в безопасное место.

Пресс-служба МЧС Армении

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Происшествия

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда