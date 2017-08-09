“Добро пожаловать в Евразийский союз”: 40-градусная жара и многокилометровые пробки на КПП «Верхний Ларс»

На границе РФ с Грузией образовалась многокилометровая пробка. На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии скопилось более пятисот машин. Время ожидания превышает шесть часов. Ситуацию осложняет настоящая африканская жара. За медицинской помощью уже обратились десятки людей. Информацию передает «Первый канал».

«Время идет, а автомобили стоят. Летний сезон; многокилометровые пробки на границе с Грузией. Подготовиться к 40-градусной жаре, от которой нигде, кроме душной машины, не спрятаться, почти невозможно.

КПП «Верхний Ларс» – единственный сухопутный въезд из России в Грузию, а через нее и в Армению, работает 24 часа, в сутки пропускает до 500 машин. А желающих гораздо больше – кто на отдых, кто к родным. Таможенники просто не справляются. Путешественники жалуются: как бы ни подготовился, порой не хватает элементарного – например, нормальных туалетов.

Вместе с автомобилистами в пробке круглые сутки медики и спасатели, дежурят на случай чрезвычайных ситуаций. Жара некоторых буквально сбивает с ног, тяжелее всего ее переносят пожилые люди – скачет давление», – говорится в репортаже.

«В основном обращаются с гипертоническими кризами. Оказываем помощь, динамика меняется, и они возвращаются в путь-дорогу», – говорит врач станции скорой помощи Хетаг Богаев.

«При ухудшении обстановки, увеличении температуры свыше 35°С организован подвоз питьевой воды», – сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания Алан Кокаев.

Еще одна проблема – культура поведения в самой автомобильной очереди. Но тут помогают дополнительные силы полиции.

«Пробка ужасная, народу много. Благодаря сотрудникам милиции хорошо, хоть не создают ажиотажа другие водители, пресекают попытки объехать пробку», – рассказывает водитель Рубен.

«Выставлены дополнительно наряды ДПС, автопатрули ППС. В настоящее время здесь работает дополнительно семь нарядов, которые следят, чтобы соблюдалась очередность прохождения автотранспортных средств», – сообщил полковник полиции, начальник полиции МВД по республике РСО-Алания Дмитрий Гутыря.