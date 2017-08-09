Миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг на линии соприкосновения: МИД Арцаха

9 августа, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Аскеранского района, на участке дороги Акна-Гиндарх.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович, а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

Пресс-служба МИД Арцаха