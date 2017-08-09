Хасан Роухани назначил двух женщин на должности вице-президентов Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани назначил двух женщин на должности вице-президентов, а одну на пост помощника президента по правам гражданства в правительстве, на свой второй срок правления, сообщает издание Иран.Ру со ссылкой на агентство MehrNews.

В отдельных распоряжениях президент Ирана Хасан Роухани назначил д-ра Масуме Эбтекар вице-президентом по делам женщин и семьи, д-ра Лейю Джониди в качестве вице-президента по правовым вопросам, а доктора Шахиндохт Молаверди в качестве помощника президента по правам гражданства.

Две из трех женщин уже занимали посты во время первого срока пребывания Роухани в должности. Молаверди занимала пост вице-президента по делам женщин и семьи. Масуме Эбтекар возглавляла Организацию охраны окружающей среды с 2013 года.

Назначение трех женщин состоялось через день после того, как Роухани объявил о ключевых членах кабинета, в которых не было ни одной женщины-министра.