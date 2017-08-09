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18:37 | Август 9 2017

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке во второй половине сентября: Э.Налбандян

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке во второй половине сентября: Э.Налбандян

О возможной встрече президентов Армении и Азербайджана пока конкретной информации нет. Следующая встреча состоится между главами МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, во второй половине сентября. Об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, передает Panorama.am.

По его словам, в повестке встречи – вопросы, о которых Армения неоднократно заявляла:  создание соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.

В ответ на вопрос, собираются ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступить с новым предложением, Эдвард Налбандян сказал: «Знаете, непросто заново изобретать велосипед. То есть переговоры ведутся вокруг того, что было, есть. Всегда нужно сохранять настрой, что альтернативы переговорам нет».

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Рубрики: Международные

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