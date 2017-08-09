Вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги: видео

Неизвестные вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги, сообщает портал Delfi.

По данным латвийской полиции, причиной стал конфликт о праве собственности между владельцем отеля и арендаторами.

Согласно данным портала, здание оцеплено людьми в камуфляже. Принадлежащие гостинице кафе и рестораны закрыты. Уголовное дело, однако, полиция пока не возбуждала.