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19:04 | Август 9 2017

Вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги: видео

Вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги: видео

Неизвестные вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги, сообщает портал Delfi.

По данным латвийской полиции, причиной стал конфликт о праве собственности между владельцем отеля и арендаторами.

Согласно данным портала, здание оцеплено людьми в камуфляже. Принадлежащие гостинице кафе и рестораны закрыты. Уголовное дело, однако, полиция пока не возбуждала.

Hotel Garden Palace notikusi bruņota laupīšana. Visas ieejas slēgtas, pie durvīm – apsardze!

Posted by nra.lv on Mittwoch, 9. August 2017

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Рубрики: Международные

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