Вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги: видео

Неизвестные вооруженные люди захватили здание гостиницы Garden Palace в историческом центре Риги, сообщает портал Delfi.
По данным латвийской полиции, причиной стал конфликт о праве собственности между владельцем отеля и арендаторами.
Согласно данным портала, здание оцеплено людьми в камуфляже. Принадлежащие гостинице кафе и рестораны закрыты. Уголовное дело, однако, полиция пока не возбуждала.
Hotel Garden Palace notikusi bruņota laupīšana. Visas ieejas slēgtas, pie durvīm – apsardze!
Posted by nra.lv on Mittwoch, 9. August 2017