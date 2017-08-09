Израиль, США и Россия провели секретные встречи по Сирии, затрагивалось иранское присутствие: Haaretz

Израиль, США и Россия в начале июля провели ряд тайных встреч, чтобы обсудить соглашение о прекращении огня на юге Сирии и создании демилитаризованной зоны на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границе. Об этом израильскому изданию Haaretz стало известно из израильских источников и от западных дипломатов.

Встречи состоялись в Аммане и в одной из европейских столиц перед известными договоренностями между Россией и США по Сирии. На переговорах израильская сторона выступила против зон деэскалации, объявив, что Москва и Вашингтон не уделяют должного внимания выводу иранских сил из Сирии.

Источники издания, которые пожелали остаться неизвестными, сообщили, что в переговорах участвовали известные дипломаты Израиля, России и США и сотрудники сил безопасности. Со стороны Израиля на встрече присутствовали представители МИД, министерства обороны, «Моссад» и вооруженных сил.

Американскую сторону представляли ​​специальный посланник по Сирии, заместитель помощника госсекретаря США Майкл Ратни, а также представитель президента США в антиисламистской коалиции Бретт Макгерк. Российскую делегацию возглавил специальный представитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Газета пишет, что в Аммане в течение одного дня состоялись 2 встречи. В первой участвовали представители Израиля, США и России, где Тель-Авив представил свою позицию Москве и Вашингтону. Вторая встреча состоялась между Израилем, США и Иорданией, здесь совпали позиции Аммана и Тель-Авива. Несколько дней спустя представители Израиля, США и России встретились в одной из европейских столиц. Источник газеты сообщил, что в этих переговорах, в отличие от встречи в Иордании, участвовали более высокопоставленные представители.

Израильские официальные лица заявили, что основные разногласия были вокруг вопроса по поводу того, что Россия и США рассматривают прекращение огня и создание зоны деэскалации в качестве практического и тактического средства по стабилизации ситуации в борьбе с ИГИЛ. Израиль полагает, что соглашение следует рассматривать в долгосрочной и стратегической перспективе и следует сосредоточиться на иранском влиянии в Сирии после войны.

По данным газеты, Тель-Авив сообщил своим собеседникам, что соглашение должно предусматривать вопрос о присутствии Ирана на сирийской территории. Израильтяне заявили российской и американской сторонам, что они должны требовать вывода из Сирии Корпуса стражей исламской революции, ливанской «Хезболлы» и шиитских ополченцев. В противном случае Израиль и Иордания могут оказаться под угрозой.

Источник газеты сообщил, что Израиль был недоволен договоренностями между США и Россией, так как не был упомянут Иран и «Хезболла», и ничего не было сказано о присутствии иранских сил в Сирии.

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН