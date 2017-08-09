Азербайджан не пойдет на такую войну, которая вынудит нас использовать «Искандер»: Ара Папян – видео

«Искандер» – это последнее оружие, которое ты можешь использовать тогда, когда не остается альтернативы. Азербайджан не пойдет на такую полномасштабную войну, которая даст нам возможность или вынудит использовать «Искандер», – отмечает в беседе с Aravot.am политолог Ара Папян.

По его словам, вместо этого Азербайджан осуществляет войну на износ, через локальные действия на границе. «Следствием этого является то, что за один прошлый год из Армении и Арцаха произошла эмиграция. Это самая большая победа для Азербайджана. Земли-территории… все это вторично, первичен народ, люди, которые защищают землю», – подчеркивает он.

По его словам, проблема сейчас заключается не столько в видах вооружений, как приобретение средств связи и борьба с беспилотниками: «Сейчас ситуация улучшилась, но проблема заключается в том, способна ли армия и решать минимальные проблемы и без неоправданных потерь».

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