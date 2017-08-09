Прерванный отпуск и тегеранские месседжи

Армения и Иран являются «созидателями и пользователями международной безопасности»

На официальной церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани 5 августа, из руководителей стран Южного Кавказа принял участие только президент Армении Серж Саргсян. Причем, Серж Саргсян прервал свой отпуск, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ. Помимо участия в церемонии, на следующий день состоялась встреча Саргсяна и Роухани. Согласно официальному сообщению, обе стороны сошлись во мнении, что в армяно-иранских экономических отношениях имеется большой потенциал, для эффективного использования которого необходимо продолжить последовательную работу.

Примечательна следующая часть данного сообщения: «Президенты обоюдно подчеркнули важность реализуемых в ряде отраслей крупных проектов и осуществления новых и перспективных программ. Речь шла в особенности об энергетике, в частности о газе и электроэнергетике, а также о важности использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих по территории Армении и Ирана Персидский залив с Черным морем. Подчеркнута также важность развития сотрудничества в трехстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан». Отметим, что Тегеран неоднократно говорил об идее создания коридора от Персидского залива до Черного моря, создание которого может быть осуществлено с участием Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана.

Иран неоднократно на разных уровнях заявлял, что заинтересован в том, чтобы именно Армения стала частью коридора, связующего Черное море с Персидским заливом. А такое участие предполагается через реализацию как железнодорожного, так и автомагистрального проекта: или строительством железной дороги Иран-Армения, или завершением строительства в Армении автомагистрали Север-Юг. Официальный Тегеран, таким образом, рассматривает Армению как одно из наиболее важных звеньев данного коридора. До этого момента высказывалась тревога, что Армения может оказаться в стороне от этого регионального проекта, если предпочтение будет отдано созданию коридора через Азербайджан. И крайне позитивна констатация на встрече Роухани и Саргсяна важности использования связывающих Персидский залив с Черным морем международных транспортных и транзитных маршрутов через территории Армении и Ирана. Это говорит о том, что данный вопрос остается в повестке Еревана и Тегерана.

До визита в Тегеран Серж Саргсян дал интервью иранской газете «Шарг», в котором прокомментировал сотрудничество между Ираном и Арменией в энергетической сфере, в том числе и тему обмена электроэнергии и газа, и, отвечая на вопрос, почему не достигла успеха программа транзита иранского газа в Европу через Армению и Грузию, сказал: «Энергетическое сотрудничество является важным компонентом армяно-иранских отношений. Почти 10 лет, как мы осуществляем с Ираном взаимовыгодную программу «газ в обмен на электроэнергию». В этом контексте большую важность имеет строительство 3-ей линии электропередач Армения-Иран, что позволит ощутимо увеличить объемы обмена.

Что касается вопроса о транспортировке газа из Ирана в Европу, подобного крупномасштабного проекта, то он должен быть многосторонне изучен, рассчитан, и если будет экономически выгоден для всех сторон, то почему бы и нет? Отмеченный вами вопрос в настоящее время находится на уровне экспертных обсуждений. Мы в свою очередь многократно отмечали, что заинтересованы участвовать в крупных экономических проектах и готовы к сотрудничеству».

Пришли ли Саргсян и Роухани во время встречи к согласию по данному важному вопросу, вероятно, станет известно позже. Здесь интересна высказанная в интервью Сержем Саргсяном мысль – «если это будет экономически выгодно для всех сторон», который может стать поводом для различных предположений. Иранский газ имеет большое значение для энергетической безопасности Европы, но в этом вопросе вовсе не случайно, что звучит такое беспокойство, как, например, препятствующий характер энергетического влияния России в Армении. Как бы там ни было, 6 августа Серж Саргсян и Хасан Роухани отметили важность текущих переговоров по соглашению о свободной торговле между Ираном и Евразийским союзом. Иранский президент отметил, что до сих пор в этом направлении были осуществлены значительные шаги, и подчеркнул, что подписание в скором будущем соглашения окажется довольно эффективным.

Обращаясь к этой теме в интервью иранской газете «Шарх», Серж Саргсян отметил: «Мы многократно отмечали, что готовы всячески способствовать развитию сотрудничества Иран-ЕАЭС. Республика Армения в рамках Евразийского экономического союза инициировала обсуждения относительно льготного торгового режима с Исламской Республикой Иран, в результате чего, как вы знаете, уже идут переговоры. Уверен, что это сотрудничество может быть выгодным для всех сторон, открывая для иранских товаров рынок со 180-миллионным населением. Страны-члены ЕАЭС, в свою очередь, будут иметь возможность представить свою продукцию по льготным условиям на иранском рынке».

Другой важной темой, которую затронули во время встречи лидеры Ирана и Армении, стал Нагорно-Карабахский конфликт. Согласно официальному релизу по итогам встречи Саргсян-Роухани, собеседники коснулись также вопросов региональной безопасности, в том числе переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому конфликту. «Президент Серж Саргсян представил нынешнее состояние этого процесса и позицию Армению относительно решения конфликта мирным путем посредством переговоров в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Президент Ирана подчеркнул, что решение Карабахского конфликта может быть достигнуто исключительно политическим путем, и для его страны важны региональный мир и стабильность».

Таким образом, президент Ирана подчеркнул, что для Тегерана важен мир и безопасность в регионе. Позиция Тегерана в Карабахском вопросе всегда была четкой. Подобное заявление Роухани по Нагорно-Карабахскому конфликту на следующий день после инаугурации, это дополнительная форма для особого подчеркивания, позволяющее прогнозировать, что Тегеран может стать более требовательным в вопросе поддержания мира в регионе. Добавим также, что в интервью газете «Шарх» президент Серж Саргсян отметил, что Иран и Армения являются не пользователями международной безопасности, а созидателями этой безопасности, взаимодействие которых нацелено только на обеспечение стабильного и мирного сосуществования в регионе.

С учетом того, что на инаугурации Хасана Роухани из лидеров стран Южного Кавказа присутствовал только Серж Саргсян, самой встречи Саргсян-Роухани и ключевых тем, которые обсуждались в ходе встречи, можно констатировать, что Ереван и Тегеран стремятся к прорыву в двусторонних отношениях. То, что, безусловно, не понравится ни Путину, ни Алиеву.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»

08.07.2017г